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СК РФ возбудил дело против полковника ВФУ, приказавшего ударить по интернату в Судже

СК РФ возбудил дело о теракте против командира ракетной бригады ВФУ Карпуши
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооружённых формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуша, который отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Российские системы ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области Украины.

Отмечается, что в отношении командира, отдавшего подчинённым соответствующий приказ, возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта.



В момент прилёта в здании интерната находились мирные жители. Есть раненые и погибшие, однако достоверных сведений об их числе пока нет, сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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