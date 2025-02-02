СК РФ возбудил дело против полковника ВФУ, приказавшего ударить по интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооружённых формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуша, который отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.