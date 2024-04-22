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Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных

Генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных в Артемовске
22 апреля 2024, 19:40
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия за два года СВО потеряла своих лучших специалистов. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
«Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать», — заявил Кривонос.

Он пояснил, что лучшие солдаты ВСУ погибли в боях за Артемовск.



Генерал уверен, что командование должно использовать людей по назначению, однако вместо этого, командиры отправляли бойцов ВСУ в «непонятные направления».

Кривонос также указал на сложную ситуацию на линии фронта для ВСУ и отметил нехватку вооружения.

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США могут отправить вооружения Украине в считанные дни
Times: США может отправить оружие ВСУ в считанные дни, но не уточняется какое
22 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пентагон может организовать поставку вооружения на Украину «в считанные дни», однако что именно планируется отправить Киеву не уточняется, пишет Times.
Из почти 61 миллиарда долларов, выделенных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для «пополнения арсеналов США», что позволит осуществлять новые поставки на Украину.

Газета подчеркивает, что 14 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на инициативу по содействию безопасности Украины.

В рамках этой инициативы Пентагон будет приобретать системы вооружения для украинских военных непосредственно у американских подрядчиков.

20 апреля конгрессмены США проголосовали за законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против.

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#пентагон
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Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
22 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уступить часть контролируемых ими территорий в течение 2024 года. Об этом заявил директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл.
В интервью информационному агентству Reuters он отметил достаточно сильную оборонительную позицию украинских войск, но тем не менее подчеркнул очевидность того, что им придётся отступить и оставить часть территорий. По мнению эксперта, основной причиной такого положения вещей стала неудача украинского контрнаступления летом 2024 года.

Кроме того, считает Сэвилл, свою роль сыграла концентрация Россией вооружённых сил и длительные задержки в одобрении американцами военной помощи. Теперь перед Киевом стоит сложная задача: удерживать оборонительные рубежи и одновременно готовиться к наступлению в 2025 году, заключил аналитик.

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Зеленский назвал причину снижения возраста мобилизации
Зеленский: молодёжь нужна на фронте из-за технических навыков
22 апреля 2024, 19:15

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молодёжь нужна на фронте из-за сильных технических навыков.
Как отметил Зеленский, современный конфликт требует серьёзной технической подготовки, в том числе для управления дронами и обеспечения киберзащиты. Молодёжь лучше остальных справляется с такими задачами, поэтому станет незаменимой частью ​в этих направлениях.

Так он объяснил решение снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет на Украине в интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу.

Верховная рада приняла закон о снижении возраста мобилизации в мае 2023 года. Однако он был подписан лишь спустя год — в апреле 2024 года.

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#украина
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«Затыкают дыры любой ценой»: Политолог — о способах мобилизации на Украине
Дудчак: Киев пытается «заткнуть дыры» на фронте любой ценой
22 апреля 2024, 18:29

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киеву все равно на подготовку своих военных, ему важно «заткнуть дыры» на фронте любой ценой, пишут «Известия».
Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

По его словам, новый закон о мобилизации говорит о том, что руководство Киева «сейчас будет грести на передовую всех, кого попало». Но это приведет к обратному эффекту. Ведь сегодня все больше случаев, когда украинские боевики сдаются целыми подразделениями, оставляя линию фронта, отметил он.

Дудчак добавил, что люди на Украине всё меньше хотят отдавать жизнь за Владимира Зеленского и «его банду». Поэтому мужчины уклоняются от мобилизации все чаще.

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#мобилизация
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Российский чиновник решил вернуться из зоны СВО после четырех месяцев службы
Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров вернется с СВО после четырех месяцев службы
22 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров, убывший ранее в зону проведения СВО сообщил, что намерен вернуться из зоны боевых действий. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Чиновник пояснил, что обрушившаяся на него критика беспочвенна, так как он изначально подписал контракт, который предполагает службу в течение четырех месяцев. Он также указал на то, что в рамках заключенного им контракта, добровольцы не получают выплату за поступление на службу.

Прежде сообщалось, что Мирхайдаров прошел боевую подготовку в Чечне, после чего отправился в зону проведения СВО. За время несения службы он успел получить награду за боевые заслуги.

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#добровольцы
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#сво
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Российские войска уничтожили телевышку в Харькове — видео
Подполье: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО
22 апреля 2024, 18:08

Фото: iStock/NiseriN

В Харькове разрушена телевизионная вышка после удара российской армии. Об этом сообщил изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВС РФ нанесли удар по объекту около 16:36 по мск, срезав около трети вышки, находившейся на улице Деревянко.

Уточняется, что на конструкции была установлена антенна связи ПВО Украины, что являлось законной целью российских военных. Лебедев добавил, что харьковская система обороны работает только на незначительном расстоянии без связи с другими системами ПВО.



Видеозапись с последствиями удара опубликовал телеграм-канал «Shot».

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На Западе описали возможный функционал военных НАТО на Украине
FA: Военнослужащие НАТО на Украине могли бы заниматься ПВО и охраной границ
22 апреля 2024, 18:08

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Военнослужащие из европейских стран НАТО в случае отправки их контингента могли бы обслуживать системы противовоздушной обороны и осуществлять охрану границ. Об этом заявил подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матисек.
В статье для журнала Foreign Affairs, соавторами которой выступили полковник армии США в отставке Алекс Кроутер и глава Школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен, он призвал европейских лидеров всерьёз рассмотреть возможность отправки своих военных на Украину.

По мнению авторов публикации, европейские военные могли бы заменить украинцев, которые выполняют логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин. Также солдаты НАТО могли бы заниматься разминированием и обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, патрулированием границ Украины.

Эксперты полагают, что присутствие европейских военных поддержало бы моральный дух украинцев и убедило бы их, что будущее их страны — в Европе.

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Зеленский вновь допустил возможность мирных переговоров с Россией
22 апреля 2024, 17:53

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский снова заговорил о возможности мирных переговоров с Россией. Этой темы он касается уже во второй раз за месяц.
В конце марта глава киевского режима впервые заговорил о вариантах мирного разрешения конфликта с Россией. Тогда он сказал, что переговоры могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Теперь он вновь коснулся вопроса переговоров в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Комментируя возможные итоги мирного саммита по Украине, который планируется провести в Швейцарии 15-16 июня, Зеленский сообщил, что по итогам встречи будет подготовлен документ, работа над которым ведётся уже сейчас. В нём будет отражён взгляд на все вопросы и проблемы, а также пути их решения в том разрезе, как их видит Украина. Затем документ будет передан России для последующего обсуждения.

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Столтенберг: НАТО следует готовиться к затяжному конфликту на Украине
22 апреля 2024, 17:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

Конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям. Также необходимо разработать долгосрочную программу поддержки Киева.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью американской телекомпании PBS он отметил, что войны по природе своей непредсказуемы. Именно поэтому Западу следует быть готовым к долгосрочным военным действиям на Украине.

Глава НАТО также подчеркнул необходимость выработки долгосрочных планов по поддержке Киева. По словам Столтенберга, это сделает помощь Украине «предсказуемой и надёжной», а также, как считает он, приблизит возможность начала мирных переговоров. Не совсем понятно, правда, каким образом накачка Киева вооружениями может способствовать установлению мира.

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