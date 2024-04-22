Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных

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Украинская армия за два года СВО потеряла своих лучших специалистов. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
«Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать», — заявил Кривонос.
Он пояснил, что лучшие солдаты ВСУ погибли в боях за Артемовск.
Генерал уверен, что командование должно использовать людей по назначению, однако вместо этого, командиры отправляли бойцов ВСУ в «непонятные направления».
Кривонос также указал на сложную ситуацию на линии фронта для ВСУ и отметил нехватку вооружения.
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Анастасия Хохлова