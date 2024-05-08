Украина заметила группировку войск ВС РФ в Курской области на границе с Сумской

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Армия России создаёт группировку войск в Курской области на границе с Сумской. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По северу: РФ создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире украинского телемарафона.
Он также добавил, что планы возможной эвакуации Харькова уже разработаны.
Также, по его словам, армия России активизировала активные штурмовые действия на востоке Харьковской области.
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Элина Позднякова