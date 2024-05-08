Мобилизованные в ВСУ заключённые будут посланы на самые тяжёлые участки фронта

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Бывшие заключённые, которых мобилизуют в украинскую армию, могут быть направлены на самые тяжёлые участки линии боевого соприкосновения. Таким образом ВСУ надеются хотя бы отчасти компенсировать дефицит личного состава.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники, специализированные части в условиях катастрофической нехватки жилой силы будут использоваться на самых непростых участках фронта. Из заключённых будут создаваться штурмовые спецотряды. О наличии таких планов рассказал источник издания.
С 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Накануне, 7 мая, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о привлечении ранее осуждённых граждан в ряды украинской армии.
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