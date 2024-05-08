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Мобилизованные в ВСУ заключённые будут посланы на самые тяжёлые участки фронта

08 мая 2024, 17:51
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывшие заключённые, которых мобилизуют в украинскую армию, могут быть направлены на самые тяжёлые участки линии боевого соприкосновения. Таким образом ВСУ надеются хотя бы отчасти компенсировать дефицит личного состава.


Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники, специализированные части в условиях катастрофической нехватки жилой силы будут использоваться на самых непростых участках фронта. Из заключённых будут создаваться штурмовые спецотряды. О наличии таких планов рассказал источник издания.

С 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Накануне, 7 мая, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о привлечении ранее осуждённых граждан в ряды украинской армии.

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Украина заметила группировку войск ВС РФ в Курской области на границе с Сумской
Глава Харьковской ОВА Синегубов: ВС РФ создают группировку в Курской области
08 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/aapsky

Армия России создаёт группировку войск в Курской области на границе с Сумской. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По северу: РФ создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Он также добавил, что планы возможной эвакуации Харькова уже разработаны.

Также, по его словам, армия России активизировала активные штурмовые действия на востоке Харьковской области.

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В Запорожье ВСУ атаковали дронами украинцев, решивших перейти на сторону РФ
08 мая 2024, 17:57

Фото: istockphoto/zabelin

После начала психологической операции российских военных на контролируемой Киевом территории в Запорожской области, группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на представителя четвертой базы 58-й армии РФ.
«Четвертая военная база провела психологическую операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов, которые были направлены на территорию противника в Запорожской области. Удалось нарушить частоту украинского радиовещания и настроить на российский эфир, предлагая жителям региона присоединиться к Российской Федерации», — сообщили агентству.
В четвертой базе 58-й армии РФ также отметили, что группа украинцев, решивших перейти на сторону России, была атакована беспилотниками ВСУ. Добраться до российской стороны удалось только гражданину Украины Александру Михайловичу Ширшову. Еще несколько человек были убиты коптерами.

Точное число жертв среди мирных жителей в результате атаки ВСУ неизвестно из-за отсутствия возможности эвакуации тел, отметил источник.

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#всу
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Стало известно, как освобождение Кисловки повлияет на ход СВО
Марочко: ВС РФ после освобождения Кисловки отправятся к Купянску
08 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение села Кисловка в Харьковской области позволило российским военным выровнять линию фронта, чтобы продвигаться к Купянску. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас у Кисловки выровнена линия фронта, проведена перегруппировка, в дальнейшем будут накоплены силы и средства для дальнейшего продвижения по направлению Купянска. Также в данном районе перерезаются некоторые логистические узлы украинских боевиков», — цитирует ТАСС Марочко.

Он отметил, что украинские военные будут чувствовать себя, «мягко говоря, некомфортно» на данном участке ЛБС.

Марочко также рассказал, что Кисловку удалось освободить после установления контроля ВС РФ над селом Табаевка, после чего российские военные смогли занять стратегически важные высоты. После этого удары армии России стали более точными, а бойцы ВСУ начали нести серьёзные потери, заключил военный эксперт.

Об освобождении Кисловки стало известно 28 апреля.

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#эксперт
#военные
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#всу
#вс рф
#Харьков
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В Киеве проспект Правды переименовали в честь Евросоюза
08 мая 2024, 17:41

Фото: istockphoto / alzay

Проспект Правды в Киеве теперь носит имя Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы.
Отмечается, что изменение было внесено в Подольском районе с целью деколонизации, поскольку проспект получил свое название по имени советской газеты «Правда».

Процесс декоммунизации на Украине был урегулирован целым комплексом законов, которые вступили в силу в 2015 году. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал замечания по поводу курса, выбранного украинскими властями, называя его агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией. Он подчеркивал, что Россия стремится к дружественным отношениям с Украиной, отвергая запрет на русский язык и русскую культуру.

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#станции
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Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы
СБУ: Коломойскому грозит пожизненное лишение свободы
08 мая 2024, 17:25

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Игорю Коломойскому, который находится под стражей на Украине, было предъявлено новое обвинение — в организации заказного убийства, говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что он уже находится под стражей с 2023 года по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Следствие утверждает, что он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

СБУ не называет имя обвиняемого, однако ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о новом обвинении в организации заказного убийства. Коломойскому грозит пожизненное заключение, согласно информации СБУ.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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#офис
#сбу
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На Украине опасаются выхода России на границу ДНР после освобождения Очеретино
Политолог Бортник: ВС РФ могут выйти на границу ДНР после Очеретино
08 мая 2024, 17:22

Фото: iStock/SergeyVButorin

Перед армией России открываются большие возможности после освобождения Очеретино в ДНР, ВС РФ могут выйти на границу республики. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро.
«Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара», — отметил Бортник.

Он предполагает, что новый удар российской армии придётся на границу между ДНР и Днепропетровской областью. Если ВС РФ смогут выйти на данный рубеж, тогда это станет не только военным, но и политическим поражением Киева, заключил Бортник.

Напомним, 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области.

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#днр
#вс рф
#удар
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«Донбасс и Харьков»: в Киеве раскрыли, какие территории готовы отдать России
Карасев: окружение Порошенко предлагает отдать РФ Донбасс и Харьков
08 мая 2024, 16:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отдать России территории Донбасса, а также Харьков. Такое заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе», — заявил Карасев.

По словам политолога, руководство Украины должно решать комплексно решать проблему сохранения людей и территорий. Он отметил, что несмотря на поставки западного вооружения, на поле боя гибнут именно украинские солдаты.

Таким образом, Карасев призвал переходить к дипломатическим методам решения конфликта.

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#вооружения
#Харьков
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Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС
08 мая 2024, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун Дня Победы встретился с героями спецоперации из Подмосковья. Он вручил 11 бойцам уникального отряда БАРС Ордена Мужества, Медали «За храбрость» и «За отвагу».
Название отряда означает Боевой Армейский Резерв Страны. Он собран из добровольцев – людей разных профессий, среди которых есть и военнослужащие с большим опытом, и молодые люди, и даже женщины. Все они прошли серьёзную подготовку и отправились защищать рубежи России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня я имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента. Вы – люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь её добьётся. Мы – одна страна, и каждый, объединившись вокруг нашего президента, должен вносить свою лепту», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди награждённых – единственная девушка, стрелок-санитар Екатерина. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнём, она оказала медицинскую помощь более 50 раненым. С линии соприкосновения эвакуировала около 70 военнослужащих. Сама она получила осколочное ранение и была дважды контужена. Губернатор вручил ей Орден Мужества.
«Это был мой долг – спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе – и подразделения БАРС, и штурмовые отряды – выполняли боевую задачу, и сделали это успешно», – поделилась Екатерина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

64-летний водитель-гранатомётчик Николай, несмотря на солидный возраст, тоже решил примкнуть к отряду. В ходе боевых действий в составе миномётного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника. Ему вручена медаль «За храбрость» II степени. На церемонию Николай пришёл с внуком.
«Я бывший военный, 26 лет отслужил в рядах Федеральной пограничной службы. Участвовать в СВО – это решение, которое было принято и мной, и супругой, и всеми членами нашей семьи. Внук всегда гордился мной. Он проявляет большой интерес ко всему, что сейчас происходит, знает мою историю и говорит мне спасибо», – рассказал он.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А семья Анатолия, чтобы быть к нему поближе, специально переехала из Подмосковья в Луганскую Народную Республику. Дети ходят в местную школу. Их папа – командир группы и настоящий герой, награждённый Орденом Мужества.

На линии боевого соприкосновения он осуществлял инженерное оборудование огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие. Под огнём противника прикрывал эвакуацию раненых.
«Позвольте мне выразить слова искренней благодарности, кто взял в руки оружие и, не щадя своей жизни, здоровья, защищают сейчас рубежи Родины. Ещё хочу сказать огромное спасибо волонтёрам. Они организуют сбор помощи, которая поступает на передовую, благодаря чему мы не нуждаемся ни в чём, чувствуем моральную поддержку. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьёт врага», – сказал Анатолий.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Медали «За храбрость» II степени удостоен младший сержант Сергей. Вместе с сослуживцами он сорвал попытку ротации личного состава противника, нанеся ему огневое поражение. Он тоже приехал на награждение с семьёй.
«Я очень горда тем, что мой супруг, ветеран боевых действий в Чечне, не задумываясь, отправился участвовать и в спецоперации. Он объединился с другими сослуживцами, многие из которых прошли горячие точки и знают, что это такое. И то братство, которое есть на фронте, должно присутствовать и в нашей мирно жизни. Победа будет за нами», – сказала супруга Сергея Ольга.
В разговоре с губернатором она призналась, что, когда муж восстановился в госпитале от ранения и во второй раз собрался на СВО, она отпустила его с одним условием: если будет возить «гуманитарку» на фронт.

«Мы часто встречаемся в Подмосковье с легендарными подразделениями – это Кантемировской, Таманской, 45-я дивизией Дзержинского. И везде большую роль играют семьи. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», – подытожил губернатор.
Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии, в том числе детей.

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Экс-главком ВСУ Залужный стал почетным гражданином Киева
08 мая 2024, 16:23

Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина города бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Отмечается, что это звание было присвоено за его личный вклад в оборону Киева и защиту суверенитета Украины. Также стала почетным гражданином Киева украинская писательница и поэтесса Лина Костенко.

«Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием "Почетный гражданин города Киева" ...Лину Костенко и Валерия Залужного», — заявил градоначальник на заседании горсовета.
Кличко назвал Залужного и Костенко «истинными моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев».

Напомним, что в феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего. На его место был назначен Александр Сырский.

Сам Залужный вскоре был назначен послом Украины в Великобритании, однако до сих пор не появился в Лондоне.

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#столица
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