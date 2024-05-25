ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области

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Российские войска освободили населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что населённый пункт на Купянском направлении был освобождён военными 47-й дивизии ВС РФ.
Взятие под контроль Ивановки позволило войскам продвинуться дальше к Степовой Новосёловке.
Уточняется, что в ходе боёв украинские войска пытались производить контратаки, но их попытки были тщетны.
Официально Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.
Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ освободили 50% Волчанска в Харьковской области.
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Взятие под контроль Ивановки позволило войскам продвинуться дальше к Степовой Новосёловке.
Уточняется, что в ходе боёв украинские войска пытались производить контратаки, но их попытки были тщетны.
Официально Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.
Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ освободили 50% Волчанска в Харьковской области.
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Анастасия Чинкова