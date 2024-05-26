МО: ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области

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Российские силы освободили село Берестовое в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».
25 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал об освобождении села Ивановка, которое также расположено в Харьковской области.
Вооружённые силы РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание The Washington Post сообщало, что за пару недель наступления ВС РФ уже удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ в период контрнаступления минувшим летом.
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25 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал об освобождении села Ивановка, которое также расположено в Харьковской области.
Вооружённые силы РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание The Washington Post сообщало, что за пару недель наступления ВС РФ уже удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ в период контрнаступления минувшим летом.
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Евгения Парфентьева