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Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области

Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие возле Липцев Харьковской области
26 мая 2024, 15:53
Фото: iStock/:happyphoton

Фото: iStock/:happyphoton

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие в районе Липцы, Харьковская область, заявил отставной полковник Геннадий Алехин в интервью Ura.ru.
По его словам, вблизи Липец идут активные боевые действия, и российские солдаты были вынуждены отступить на заранее подготовленные позиции.

«Некоторые из наших военнослужащих вдыхали это вещество, что вызвало у них рвотные реакции», — добавил он.


Ранее, 13 мая, ВСУ применили боевые отравляющие вещества против жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

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#днр
#всу
В Британии указали на превосходство РФ над странами Запада в производстве снарядов
Sky News: РФ производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее, чем Запад
26 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Россия выпускает артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и примерно за четверть стоимости по сравнению с западными союзниками Украины, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company.
Результаты исследования подчеркивают значительную проблему для ВСУ, которые зависят от военных поставок западных стран.

Западные страны стремятся увеличить свое военное производство, но их возможности в производстве артиллерийских снарядов все еще уступают российским, несмотря на их совокупную экономическую мощь, говорится в статье.

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МО: ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области
26 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Берестовое в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

25 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал об освобождении села Ивановка, которое также расположено в Харьковской области.

Вооружённые силы РФ начали активные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание The Washington Post сообщало, что за пару недель наступления ВС РФ уже удалось освободить больше территорий, чем заняли ВСУ в период контрнаступления минувшим летом.

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#минобороны рф
#харьковская область
#вс рф
#сво
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Два дрона-камикадзе ВСУ ударили по селу Муром Белгородской области
Гладков: два дрона ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе
26 мая 2024, 13:12

Фото: Фотобанк Московской области

Два дрона-камикадзе ВСУ ударили по селу Муром Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что пострадавших нет, однако повреждены легковушка и объект инфраструктуры.
«Без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», – написал глава региона.
Гладков уточнил, что восстановление начнется после согласования с Минобороны РФ.

«Оперативные службы работают на месте», – добавил он.
Село Муром расположено, приблизительно, в километре от границы с Украиной, а Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически каждодневно обстреливается.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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В Днепропетровской области заминировали одну из подстанций
Минэнерго Украины: взрывное устройство обнаружили на электроподстанции
26 мая 2024, 12:52

Фото: istockphoto/aerogondo

Взрывное устройство было найдено на одной из электрических подстанций в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«Для обезвреживания взрывного устройства были вызваны правоохранительные органы и саперы», — говорится в заявлении.
Другие детали ведомство не раскрывает, включая точное местоположение подстанции.

Утром 26 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины, тревога была введена около 10:25 по московскому времени.

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ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
Рогов: ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
26 мая 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освобождают от украинских националистов населенные пункты Старомайорское и Урожайное шаг за шагом. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского (президент Украины – прим. ред.) выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления», – сказал Рогов.
Указанные пункты расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Боевики ВСУ захватили села прошлогодним летом во время контрнаступления. Рогов добавил, что ВС РФ заняли «важные стратегические высоты», которые находятся к западу от Старомайорского и Урожайного.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года.

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#владимир рогов
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Стало известно, кого из мировых лидеров Зеленский пригласил на «саммит мира» по Украине
Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии
26 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии, его цитату приводит РИА Новости.
«Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», — обратился к коллегам Зеленский.

Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о легитимности Владимира Зеленского. Он напомнил, что президент Украины утратил свои полномочия ещё 21 июня, когда истёк его президентский срок. Теперь он не имеет права выступать от лица Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов
Володин: у Зеленского закончилось право выступать от имени Украины
26 мая 2024, 11:52

Фото: Официальный сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов в стране. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале, утверждая, что это связано с боязнью утратить власть.
«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Володин.
Он также считает, что Зеленский узурпировал власть, и любые ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины. Володин подчеркивает, что народ Украины является единственным источником власти в стране, но в настоящее время они «находятся в заложниках у диктатора-марионетки».

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Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Гидролог Болгов: Украина могла открыть шлюзы ДнепроГЭС для военных целей
26 мая 2024, 10:53

Фото: istockphoto/EuToch

Сброс воды на ДнепроГЭС могут использовать в военных целях. Об этом изданию РБК сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.
По словам Болгова, открытые Украиной шлюзы могут затопить отдельные постройки и участки. Также доктор технических наук добавил, чтобы оценить риски, необходимо понимать цели сброса воды.

Болгов допустил, что одна из таких целей, возможно, – обводнение дельты для нанесения ущерба российской армии. Однако это может быть связано с обеспечением безопасности плотины.

«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет», – сказал Болгов.
Собеседник заметил, что Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, скорее всего, ничего не угрожает, поскольку площадки АЭС и все ее системы рассчитаны на очень высокую надежность.

Перед этим руководство Херсонской области предрекло последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС.

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#днепровская гэс
#вс рф
#спецоперация
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Беспилотники НАТО готовятся нанести удар по Крыму и Краснодарскому краю
Рогов: Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов по России
26 мая 2024, 10:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

Беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ, об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Они готовят основу для дальнейших террористических ударов. Они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении», — заявил собеседник агентства, говоря о натовских беспилотниках.

По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ.

Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.

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