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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химическое оружие в районе Липцы, Харьковская область, заявил отставной полковник Геннадий Алехин в интервью Ura.ru.
По его словам, вблизи Липец идут активные боевые действия, и российские солдаты были вынуждены отступить на заранее подготовленные позиции.
Ранее, 13 мая, ВСУ применили боевые отравляющие вещества против жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).
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«Некоторые из наших военнослужащих вдыхали это вещество, что вызвало у них рвотные реакции», — добавил он.
Ранее, 13 мая, ВСУ применили боевые отравляющие вещества против жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Артем Кузьмин