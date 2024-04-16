Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военный эксперт Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что солдаты ВС РФ уничтожили украинского неонациста Сергея Коновалова в районе города Часов Яр.
Отмечается, что Коновалов служил в неонацистском формировании «Добровольческий украинский корпус»*. Иных подробностей по устранению неонациста не приводится.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева
В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Ранее сообщалось, что в зоне специальной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Скандал в рядах ВСУ обернулся плачевными последствиями для Киева
В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Екатерина Коршунова