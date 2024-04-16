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В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда

Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
16 апреля 2024, 20:25
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Губернатор Игорь Артамонов заявил, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. Об этом Артамонов написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обломки обнаружили и обезвредили в Воловском округе. По информации губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Напомним, во вторник в регионе был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение 8 часов.



Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра
16 апреля 2024, 20:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что солдаты ВС РФ уничтожили украинского неонациста Сергея Коновалова в районе города Часов Яр.
Отмечается, что Коновалов служил в неонацистском формировании «Добровольческий украинский корпус»*. Иных подробностей по устранению неонациста не приводится.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами
16 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/undefined undefined

В ДНР разведчики Росгвардии обнаружили скрытый полевой склад с артиллерийскими снарядами и инженерными боеприпасами украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По информации источника, общий тротиловый эквивалент обнаруженных боеприпасов составляет около 3 тонн. На складе находились более 350 боеприпасов, 22 взрывателя, 50 кг тротила и иных объектов.

Отмечается, что специалисты уничтожили боеприпасы ВСУ на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, когда Россия займет Харьков
16 апреля 2024, 19:18

Фото: сайт Минобороны РФ

По мнению европейского военного эксперта Джейкоба Паракиласа, Россия может занять Харьков за несколько месяцев. Приводит его слова издание Newsweek.
Он уверен, что у России есть ряд преимуществ перед Украиной в проведении наступательных действий.

Паракилас объяснил, что из-за близости Харькова к российской границе, ВС РФ смогут сдержать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».

Он также добавил, что мощность ВСУ стала снижаться по сравнению с прошлым годом.

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#всу
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#украина
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Подполье заявило о поражении ж/д моста под Одессой
16 апреля 2024, 18:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы ВС РФ поразили железнодорожный мост в Одесской области, который ВСУ использовали для перевозок военных грузов. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своём Телеграм-канале.
«Под Одессой ж/д мост поразили. Теперь, похоже, гонят через тот, что восстановили возле Кучурган. Сегодня за два часа через Бендеры прошло три состава с юга», — говорится в публикации.

Лебедев добавил, что ​в настоящее время выясняется, ​что именно перевозили на составах, откуда они отправлялись и куда следовали.

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Захарова обвинила Зеленского в «добивании украинцев»
Захарова: ужесточая мобилизацию, Зеленский «добивает украинцев»
16 апреля 2024, 18:21

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале подписание президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации в республике.
Захарова отметила, что такой закон позволяет Зеленскому буквально «добивать украинцев». Уточняется, что закон вступит в силу через месяц.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
Военкор Коц: военврач спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона
16 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что водитель-механик одного из медвзводов ВС РФ Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает «Комосомольская правда».
По словам военкора, Михаил Торгашев, находясь лицом к дрону, закрыл собой раненых военных. Благодаря его подвигу, двое врачей и три штурмовика смогли выжить.

По данным источника, водитель-механик посмертно представлен к званию Героя России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стал известен позывной мужа Блиновской в зоне СВО
Мужу Блиновской дали позывной Брикс в зоне СВО
16 апреля 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мужу Блиновской Алексею в зоне СВО дали позывной Брикс. Об этом сообщает Telegram-канал «MASH».
Известно, что годовой контракт с Минобороны он подписал месяц назад. Сейчас Алексей занимается сборкой БПЛА, а также помогает фронту деньгами. Служит он в Донецком корпусе с марта этого года. Вероятно, чтобы спасти бизнес и репутацию.

Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп». Теоретически, льготы участникам СВО могут помочь.

Ранее арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фнс
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Раскрыто российское оружие, уничтожившее украинскую ТЭС
Для атаки на Трипольскую ТЭС была использована новая крылатая ракета Х-69
16 апреля 2024, 17:51

Фото: istockphoto/maki_shmaki

ВС РФ применили новую крылатую ракету для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом, сообщает «Царьград».
По информации издания, речь идет о российской ракете воздушного базирования Х-69.

Вооружение поступило на боевое дежурство в 2022 году. На сегодняшний день Х-69 является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Ракета малозаметна для систем воздушной обороны и радиолокаторов.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, по которым была уничтожена Трипольская ТЭС. Он заявил, что у Киева наблюдаются проблемы с ПВО и ракетами. По словам украинского лидера, Киеву нечем было противостоять российскому удару.

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#пво
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ВС РФ уничтожили ложную скорую в зоне СВО
Сальдо: силы РФ уничтожили украинскую машину скорой на правом берегу Днепра
16 апреля 2024, 17:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные уничтожили украинскую машину скорой, перевозившую минометный расчет и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная «скорая» огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — написал Сальдо.
Он отметил, что российские военные неоднократно документировали факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи, а также других автомобилей для перевозки вооружения и солдат. Помимо этого, украинские боевики надевают гражданскую одежду поверх или вместо камуфляжа, маскируясь под мирных жителей на правом берегу Днепра.

«И то, и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате. Ничто не будет прощено и забыто!», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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