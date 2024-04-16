В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда

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Губернатор Игорь Артамонов заявил, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. Об этом Артамонов написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обломки обнаружили и обезвредили в Воловском округе. По информации губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Напомним, во вторник в регионе был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение 8 часов.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.
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Напомним, во вторник в регионе был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение 8 часов.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.
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Екатерина Коршунова