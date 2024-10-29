Генерал ВСУ раскритиковал вторжение в Курскую область

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Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко раскритиковал решение киевских властей о вторжении на территорию Курской области. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.
Он подчеркнул, что цель операции ВСУ в российском регионе не была озвучена ему, а самостоятельно постичь её Марченко не может.
Военный отметил, что командование ВСУ отправляет под Курск пополнение гораздо быстрее, чем на более сложное Купянское направление в Харьковской области или на любые другие участки фронта. При этом до конца не понятно, зачем это делается. Чтобы держать в Курской области такое огромное число военных, продолжил Марченко, необходим немалый ресурс, но важно понимать, что с ним делать дальше.
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Анастасия Чинкова