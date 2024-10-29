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Украинский пленный Андрей Безручков заявил, что заградотряды ВСУ в Курской области не дают пехоте отступить. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что те, кто ловят самовольно оставивших часть, особенно контрактников, действительно существуют.
Андрей Безручков родился 2 октября 1989 года. Он был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду. В плен был взят российскими военными под Курском. Солдат призвал всех украинских военнослужащих, находящихся на территории Курской области, сложить оружие.
Напомним, что боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Они попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года.
До этого стало известно, что фронт ВСУ обрушился. С таким мнением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пешком, вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания — мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы мы назад не проходили», — поделился военный.
Андрей Безручков родился 2 октября 1989 года. Он был мобилизован в 92-ю отдельную штурмовую бригаду. В плен был взят российскими военными под Курском. Солдат призвал всех украинских военнослужащих, находящихся на территории Курской области, сложить оружие.
Напомним, что боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Они попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года.
До этого стало известно, что фронт ВСУ обрушился. С таким мнением выступил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова