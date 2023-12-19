Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ с начала спецоперации

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Потери в рядах украинской армии с начала СВО превысили 383 тысячи солдат. Такие данные привел министр обороны России Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», - уточнил Шойгу.
Украина теряет огромное число людей, в значительной степени растратив военные резервы, но продолжает показать западным хозяевам хоть какие-то результаты. Шойгу в свою очередь уточнил, что Киев потерял в рамках так называемого контрнаступления 159 тысяч человек убитыми и ранеными.
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