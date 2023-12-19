Шойгу сообщил о ликвидации основной части иностранных наемников ВСУ

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В зоне СВО ликвидировано более 5,8 тысяч иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках коллегии ведомства.
«Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании», – заявил Шойгу.
По его словам, число иностранных наёмников, желающих воевать за Украину сократилось в шесть раз, тогда как число желающих вступить в ВС РФ увеличилось в семь раз. Он также отметил, что в зоне СВО ликвидировано 103 особо жестоких преступника.
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