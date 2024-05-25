Генерал ВСУ сделал скандальное заявление об обороне Киева

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Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, военные не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо.
Кривонос не исключил, что причиной такого положения дел является коррупционная составляющая.
Он также вспомнил недавние скандалы в военном руководстве Украины и отметил, что уже некого спрашивать, так как кого-то сняли, а кто—то пропал. Самым ненадежным укреплением обороны Кривонос назвал фортификационное оборудование, расположенное при въезде со стороны Житомира в Киев.
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Кривонос не исключил, что причиной такого положения дел является коррупционная составляющая.
Он также вспомнил недавние скандалы в военном руководстве Украины и отметил, что уже некого спрашивать, так как кого-то сняли, а кто—то пропал. Самым ненадежным укреплением обороны Кривонос назвал фортификационное оборудование, расположенное при въезде со стороны Житомира в Киев.
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Анастасия Хохлова