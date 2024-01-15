На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины организовали срочную встречу под Харьковом из-страха, что российские военные смогут установить контроль над регионом. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис.
«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он также напомнил, что именно в Харьковской области несколько дней назад состоялась важная встреча украинского военного командования. Там присутствовал Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров. Меркурис отметил, что отношения между ними очень плохие, однако они вынуждены были встретиться из-за катастрофы на фронте.
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