Фото: iStock/3dmitry
У российской армии есть уникальная возможность наносить удары в тыл Украины и лишить ее возможности продолжать боевые действия. Об этом пишет британское издание UnHerd.
«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — говорится в материале.
Предполагается, что подобные действия российской армии может лишить Киев возможности сражаться дальше. Также автор статьи пишет, что многие аналитики уверены в дальнейшем сокращении западной помощи Украине, а это приведет к тому, что в 2024 году ВСУ начнут деградировать, а в 2025 наступит их полный крах.
Таким образом, автор подчёркивает, что в подобной ситуации Украине необходимо переходить к мирным переговорам.
Читайте также:
На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков
На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ
Украинцы могут исчезнуть с лица земли, считает Сальдо
Элина Позднякова