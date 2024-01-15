Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Россия имеет уникальную возможность ударить в тыл Украины, пишут СМИ

Россия имеет уникальную возможность ударить в тыл Украины, пишут СМИ

UnHerd: Россия имеет уникальную возможность ударить в тыл Украины
15 января 2024, 21:09
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

У российской армии есть уникальная возможность наносить удары в тыл Украины и лишить ее возможности продолжать боевые действия. Об этом пишет британское издание UnHerd.
«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — говорится в материале.

Предполагается, что подобные действия российской армии может лишить Киев возможности сражаться дальше. Также автор статьи пишет, что многие аналитики уверены в дальнейшем сокращении западной помощи Украине, а это приведет к тому, что в 2024 году ВСУ начнут деградировать, а в 2025 наступит их полный крах.


Украине придется опираться на собственный ВПК в отсутствии помощи от стран Запада и США. Однако эффективность российских ударов с воздуха усложняет данную задачу.

Таким образом, автор подчёркивает, что в подобной ситуации Украине необходимо переходить к мирным переговорам.

Читайте также:

На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков

На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ

Украинцы могут исчезнуть с лица земли, считает Сальдо
#сша
#всу
#киев
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба уверен в продолжении помощи от США, независимо от нового президента
Кулеба: США продолжат помощь Украине, кто бы ни стал следующим президентом
15 января 2024, 21:59

Фото: iStock/Andrii Atanov

США совершенно точно продолжат помогать Украине, независимо от того, кто бы ни стал там президентом, так как это соответствует стратегическим интересам Вашингтона. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба польскому журналу Uklad Sil.
«В конце концов вопрос заключается в том, что на кону на Украине стоит гораздо больше, чем сама Украина. Помогать Украине - в лучших стратегических интересах Соединенных Штатов», - заявил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Украина одержит верх независимо от того, каким будет следующий президент США.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.

Читайте также:

Трамп отправил помешавших ему экоактивистов «домой к мамочке»

Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине

Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта
#сша
#конфликт
#соцсети
#президент
#дональд трамп
#украина
#байден
#сын
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подлете к Белгороду сбита украинская ракета
Гладков: Украинская ракета сбита на подлете к Белгороду
15 января 2024, 21:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская ракета сбита российской системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате украинской атаки пострадавших нет. При этом повреждены два частных дома. Там выбиты окна и посечен осколками забор. Также пострадала одна хозпостройка. Более подробная информация уточняется.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три ракеты Вооруженный сил Украины «Точка-У» над Курской областью. Губернатор Курска Роман Старовойт уточнил, что ракеты уничтожили над Фатежским районом.

Читайте также:

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

В Курской области сбили три украинские ракеты

Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область
#бпла
#дома
#telegram
#информация
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков
Эксперт Меркурис: Залужный срочно выехал под Харьков из-за катастрофы на фронте
15 января 2024, 19:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители Министерства обороны Украины организовали срочную встречу под Харьковом из-страха, что российские военные смогут установить контроль над регионом. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис.
«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он также напомнил, что именно в Харьковской области несколько дней назад состоялась важная встреча украинского военного командования. Там присутствовал Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров. Меркурис отметил, что отношения между ними очень плохие, однако они вынуждены были встретиться из-за катастрофы на фронте.

Он пояснил, что ВСУ испытывают большие сложности в Харьковской области, а генералы не знают, как исправить сложившееся плачевное положение.

Читайте также:

На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ

Украинцы могут исчезнуть с лица земли, считает Сальдо

Украине пришел конец, считают в США
#сша
#россия
#страны
#министр
#встреча
#отношения
#youtube
#всу
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Котенок назвал подвигом то, как раненый пилот посадил подбитый Ил-22
15 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

В ночь на 15 января над акваторией Азовского моря произошла трагедия: был подбит российский самолёт, «летающий командный пункт» Ил-22М. Несмотря на полученное ранение, пилот сумел посадить повреждённый самолёт в аэропорту Анапы.
Военкор Юрий Котенок считает лётчика, сумевшего совершить аварийную посадку в таком состоянии настоящим героем. В своём телеграм-канале он опубликовал фото Ил-22М, на котором хвост, изрешечённый осколками, напоминает решето. Хотя сам пилот был ранен, он сумел спасти воздушное судно и жизни членов экипажа. То, что сделал этот молодой парень за штурвалом самолёта — настоящий подвиг, а сам он — безусловный герой, считает военкор.

В свою очередь, блогер Сергей Колясников написал, что о том, как пилот сажал разбитый самолёт, следовало бы снять фильм. Он уверен, что люди должны знать о таких людях и поступках, которые они совершают.





Читайте также:

Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах

Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем

Boeing-737 экстренно приземлился из-за трещины на стекле кабины пилотов
#пилот
#судно
#фото
#подвиг
#герой
#блогер
#люди
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем
15 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Российские военные корреспонденты опубликовали первое фото Ил-22 после того, как ВСУ сообщили о том, что он был сбит украинскими военными над Азовским морем. Об этом пишет Baza.
В сообщении уточняется, что российский воздушный командный пункт Ил-22 был сильно поврежден осколками. Военкоры предполагают, что это осколки от ракеты украинской системы противовоздушной обороны. При этом экипаж самолета военкоры считают героями.


«Если сказать, что экипаж Ил-22 настоящие герои, это значит ничего не сказать», – пишут российские военкоры.

При этом Минобороны РФ официально информацию не подтверждало.

Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.

Читайте также:

Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах

В России разработан танк для эвакуации раненых в зоне СВО

На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ
#минобороны рф
#ночь
#кремль
#сми
#герои
#ракеты
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разработан танк для эвакуации раненых в зоне СВО
15 января 2024, 17:51

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В России по просьбам медиков разработали танк для эвакуации раненых в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, прототип танка недавно был представлен на выставке в Москве. Его стоимость составила 800 тысяч рублей. Танк оснащен электродвигателем с аккумулятором на 50 км хода, броней для защиты от вражеских беспилотников и гранат. Он имеет два режима управления — ручной и беспилотный. Уточняется, что танк может увезти с поля боя одного раненого, если за рулем водитель, при этом на дистанционном управлении вывезти можно сразу двух раненых.

Разработчики также планируют добавить к двигателю небольшой бензиновый мотор, что позволит сделать его гибридным. Тогда машина сможет спасать больше жизней. При этом в перспективе планируется использование данного танка для доставки боеприпасов в горячие точки или для прохождения минных полей.

Военные посчитали такую разработку очень полезной, однако попросили увеличить запас хода и скорость. После исправления некоторых недочетов танк отправят в зону спецоперации.

Читайте также:

Ростех приступит к серийному производству нового мощного оружия для СВО

Российская армия получила на вооружение первые новейшие САУ «Коалиция-СВ»

«Самый мощный огонь»: В Китае предупредили ВСУ о новом мощном российском оружии
#скорость
#ростех
#военные
#армия
#водитель
#вооружение
#всу
#танк
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровске предложили создать группы по розыску военнообязанных
15 января 2024, 17:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Власти украинского Днепропетровска хотят создать группы по розыску военнообязанных. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на распоряжение мэра города Бориса Филатова.
«В Днепропетровске предлагают создать группы розыска военнообязанных. Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепропетровска от 12 января, который на данный момент не был принят», - говорится в Telegram-канале издания.

Таким образом, документ предполагает, создание специальных участков в помещениях райадминистраций для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. К данной работе также предлагается привлечь сотрудников военкоматов. Также издание пишет, что подобным оповещением также будут заниматься по местам проживания работы мужчин призывного возраста.

Читайте также:

На Украине мужчин задерживают для мобилизации, укладывая лицом в землю

Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

New York Times: в ВСУ заявили, что новобранцы не лучше пьяниц
#норма
#права
#telegram
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ
15 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto/bbsferrari

Всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
В интервью изданию «РБК - Украина» он признал, что всё высокоточное вооружение, которое имеется в частях и подразделениях ВСУ, западного производства. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны западных союзников, так как без их помощи продолжать военные действия будет достаточно сложно, а в некоторых сферах — просто невозможно.

Ранее западные СМИ писали, что Россия ежедневно производит десять тысяч фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи. Это негативно сказывается на боеспособности ВСУ как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

Читайте также:

Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта

Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево

Минобороны: российские военные нанесли удар по украинским объектам ВПК
#россия
#военные
#украина
#вооружение
#интервью
#нато
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ
Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС РФ невозможно сбить
15 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские системы противовоздушной обороны не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».
«Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России - ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — заявил Стариков.

По его словам, российские планирующие бомбы имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО. Таким образом, Стариков отметил, что это оружие очень серьезное.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Читайте также:

Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н
#эксперт
#оружие
#всу
#вс рф
#истребители
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф