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Украина всё более активно старается вербовать иностранных наёмников для службы в ВСУ. Причина этого заключается в огромных потерях следи личного состава.
В публикации указано, что средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ в зонах высокой интенсивности боевых действий составляет всего около четырёх часов. Кроме того, авторы материала сообщают, что потери в украинских подразделениях, отправленных на передовую, достигает 80-90%. Киевский режим увеличил возраст призыва для мужчин и установил новые правила для военнообязанных женщин, но без иностранных легионеров обойтись не получается, заключают эксперты журнала.
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Александр Бойцов