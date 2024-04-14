Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами

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Командование Вооружённых сил Украины расправляется с военными, которые собираются сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские командиры регулярно прослушивают гуманитарную радиочастоту 149.200 «Волга», на которой военнослужащие ВСУ выходят на связь с российскими бойцами. Таким образом они узнают, кто из их подчинённых планирует сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, после чего жестоко расправляются с ними.
Ранее пленные десантники ВСУ рассказывали, что их судьбы абсолютно не интересуют командиров. Солдаты говорили, что офицеры совсем не выезжают на линию боевого соприкосновения, бросая рядовой состав на верную гибель. Бойцы украинского десантного подразделения признались, что плен для них оказался более благоприятным местом, чем пребывание в ВСУ.
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Александр Бойцов