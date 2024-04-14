Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами

Ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.