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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о сложной обстановке на всей линии фронта. Об этом информирует РИА Новости.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано в сообщении генштаба ВСУ.
Отмечается, что российские военные продолжают безостановочные атаки на позиции украинских войск, используя свое превосходство в живой силе и технике.
Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что командование сталкивается с трудностями в укомплектовании бригад личным составом из-за нехватки желающих участвовать в боевых действиях. Он также подчеркнул, что на некоторых участках фронта численное преимущество российских военнослужащих может достигать пятикратного соотношения.
В то же время, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах на фронте, заявив об освобождении шести населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Дополнительно два населенных пункта были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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