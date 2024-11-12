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Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной на всей линии фронта
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о сложной обстановке на всей линии фронта. Об этом информирует РИА Новости.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано в сообщении генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские военные продолжают безостановочные атаки на позиции украинских войск, используя свое превосходство в живой силе и технике.



Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что командование сталкивается с трудностями в укомплектовании бригад личным составом из-за нехватки желающих участвовать в боевых действиях. Он также подчеркнул, что на некоторых участках фронта численное преимущество российских военнослужащих может достигать пятикратного соотношения.

В то же время, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах на фронте, заявив об освобождении шести населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Дополнительно два населенных пункта были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Российские войска продолжают атаки на систему ПВО Киева и Киевской области
«ВО»: российские войска методично разрушают систему ПВО в Киеве и области
12 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

После нескольких ночных ударов по объектам ПВО в Киеве и Киевской области, украинские военные и аналитики пришли к выводу, что российские войска методично разрушают противовоздушную систему обороны столичного региона. Об этом информирует издание «Военное обозрение».
В ночь на 12 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинским военным объектам в различных регионах страны. Взрывы были зафиксированы в Харькове, а также в Вышгороде, Броварах, Обухове, Шостке и Конотопе. Особенно интенсивные атаки продолжались на Киев и его окрестности.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те ее звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пораженные РЛС и ЗРК», — указано в статье.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#вс рф
#киев
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Контратака ВСУ в Судже, бои в Курской области, подрыв Кураховской дамбы в ДНР: последние новости СВО
12 ноября 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска, где ВС РФ постепенно перехватывают инициативу. В Курском приграничье ВСУ попытались контратаковать, однако были отброшены с занимаемых позиций. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Российский флаг был поднят над селом Дарьино, расположенным всего в 18 километрах от Суджи и в трех километрах от государственной границы. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что российские войска продолжают освобождать захваченные противником территории на Курском направлении.

«В Суджанском районе ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоивановки и Николаево-Дарьино, однако не только не достигли успеха, но и потеряли контроль над частью Дарьино и прилегающей местностью к северу», — утверждают авторы канала.
Кроме того, с учетом недавнего перемещения бронетехники российской армии по дороге в направлении Малой Локни, вся территория восточнее Марьевки находится под контролем Вооруженных сил России.

«В соседнем Кореневском районе была отражена еще одна атака бронегруппы ВСУ восточнее Кремяного. Также установлено, что участок фронта у балки Верхняя Блошка и урочища Верхний Шпиль занят российскими войсками, которые в ходе боестолкновений захватили несколько единиц техники противника», — сообщает канал.

На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием
На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием

Донецкое направление


Российские штурмовые группы продолжают продвижение к Курахову. Киевский режим, чтобы замедлить наступление, подорвал дамбу Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны, сообщает канал WarGonzo.

На Украине сразу же попытались возложить вину за взрыв на Россию, хотя объективных оснований для этого не было. Похожая ситуация уже имела место с разрушением Каховской ГЭС. Боевик ВСУ Станислав Бунятов отметил, что дороги остаются пригодными для передвижения, но бронетехника больше не может использовать грунтовые пути.

Под контроль российских войск перешла Макаровка, которая находится на пути к Великой Новосёлке.

Фото: istockphoto/zabelin

Харьковское направление


В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска. По некоторым данным, российские войска уже вошли в город, однако реку Оскол они пока не пересекли. На этом направлении освобождена Колесниковка. Ускоренное продвижение российских вооруженных сил в части Харьковской области вынуждает украинские власти проводить принудительную эвакуацию. На этот раз покинуть свои дома должны жители Боровой и еще девяти населённых пунктов.

«Мы видели, как проходит эта процедура на примере других населённых пунктов, особенно в Купянском районе. Боевики киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Кураховское направление


На южном участке Кураховского направления также отмечены значительные успехи российских войск. Вечером 11 ноября штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в населенном пункте Дальнее, сократив расстояние до ключевой дороги Курахово-Успеновка до нескольких километров.

Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку его перехват может окружить крупные силы украинской 79-й бригады, удерживающей позиции южнее Курахово. В случае полного окружения подразделения ВСУ окажутся в крайне сложной ситуации, аналогичной судьбе 72-й бригады под Угледаром.

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Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка
12 ноября 2024, 09:28

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы ВСУ открыли огонь по последней группе мирных жителей, которые эвакуировались из села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что люди прятались по подвалам в разных местах населённого пункта. Когда мирных жителей обнаружили, их собрали в одном месте с вещами. Затем приехали квадроцикл и микроавтобус, оборудованный установкой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Людей погрузили и повезли в тыл. С воздуха группу эвакуации прикрывал беспилотник. Когда маленькую колонну обнаружили ВСУ, их принялись обстреливать из орудий, но, к счастью, удалось прорваться, обошлось без потерь, сообщил Сыч.

По словам российского бойца, среди граждан были неходячие и раненые. Например, бабушку на инвалидной коляске выносили из подвала на руках. Ещё один пожилой мужчина из-за проблем с ногами не мог самостоятельно передвигаться. У одного мужчины было пулевое ранение в руку, ему на месте оказали медицинскую помощь. Всего в последней группе эвакуированных было десять человек, их и вывезли под обстрелом, заключил спецназовец.

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#эвакуация
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Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом
Снайпер спецназа ВС России одним выстрелом уничтожил целую группу солдат ВСУ
12 ноября 2024, 09:18

Фото: istockphoto/Three Spots

Снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный рассказал, что одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была ликвидирована целая группа украинских военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два — три человека упало, рухнуло», — рассказал он.

Военный отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) вооружение российских снайперов значительно усовершенствовалось. По его словам, новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно. Помимо этого, снайпер добавил, что эффективная дальность работы новой винтовки достигает 2,5 километров, что значительно увеличивает возможности на поле боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#выстрел
#владимир путин
#президент
#вооружение
#операции
#лидер
#машины
#сво
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Артиллеристы «Арбата» приостановили огонь из-за угрозы для мирных жителей в селе Плехово
Украинские военные прячут бронетехнику рядом с мирными жителями в Плехово
12 ноября 2024, 08:35

Фото: iStock/Evgeny555

В селе Плехово Курской области артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса приняли решение отменить стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП), обнаруженной неподалеку от мирных жителей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Командир орудия с позывным Шани рассказал, что, несмотря на готовность открыть огонь по цели, информацию о присутствии гражданских лиц в районе обстрела заставила их свернуть работу и уйти в укрытие.

«Сегодня не получилось поработать, нам передали, что в районе цели находятся мирные жители», — отметил он.

Помимо этого, военный также добавил, что украинские артиллеристы активно открывают огонь при обнаружении движения, даже если это могут быть гражданские лица.

По словам начальника артиллерии батальона с позывным Барс, цель находилась всего в 60 метрах от мирных жителей, и учитывая плохие погодные условия, включая сильный ветер, артиллеристы решили не рисковать.

На данный момент подразделение «Арбат» совместно с союзниками проводит зачистку села Плехово, при этом артиллеристы обеспечивают прикрытие для пехоты.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Российские военные не дали ВСУ форсировать реку Оскол
Марочко: ВС России не дали ВСУ форсировать Оскол на Купянском направлении
12 ноября 2024, 08:11

Фото: istockphoto.com/Tomas Ragina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта. Об этом информирует РИА Новости.
Марочко сообщил, что в ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведывательные органы ВС РФ выявили замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. Он отметил, что за данным участком был установлен усиленный контроль, и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар

Отмечается, что реку боевики пытались перейти в районе населенного пункта Ковшаровка. Помимо этого, подполковник добавил, что был уничтожен бронетранспортер, автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста и поврежден пикап. Кроме того, российские военные ликвидировали троих солдат ВСУ, а двое получили ранения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#сво
#всу
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Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Подполье: в пригороде Харькова нанесен удар ФАБом по колонне с техникой ВСУ
12 ноября 2024, 07:45

Фото: istockphoto.com/Alex Kochev

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в пригороде Харькова был нанесен удар по колонне с военной техникой Вооруженных сил Украины, которая готовилась к выходу в сторону Волчанска. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, удар был осуществлён с использованием фугасной авиабомбы (ФАБ). На данный момент отсутствуют данные о последствиях удара и возможных потерях среди личного состава и техники.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией России 13 БПЛА ВСУ
12 ноября 2024, 07:32

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны
#пво
#дроны
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Боевики «Азова»* начали применять новую тактику
Комроты спецназа Шмель: азовцы* все чаще применяют под Торецком новую тактику
12 ноября 2024, 07:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир роты с позывным Шмель заявил, что напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии, расположенных под Дзержинском (Торецком), находятся позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков «Азова»*. В последнее время последние начали все активнее использовать новую тактику. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сама по себе тероборона не проявляет активности, однако боевики «Азова»* совместно с теробороной предпринимают попытки контратаковать. Он поделился, что они выходят двойками-тройками и пытаются прощупать передовые позиции российских военных. Командир добавил, что солдаты ВС РФ находят точки украинских боевиков и уничтожают их. Помимо этого, он отметил, что боевики «все чаще работают со сбросов» с дронов, в том числе с FPV.

«Не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно», — пояснил Шмель.

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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*запрещенная в России террористическая организация
#россия
#конфликт
#оружие
#дрон
#сво
#всу
#вс рф
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