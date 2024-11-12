Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом

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Снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный рассказал, что одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была ликвидирована целая группа украинских военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два — три человека упало, рухнуло», — рассказал он.
Военный отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) вооружение российских снайперов значительно усовершенствовалось. По его словам, новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно. Помимо этого, снайпер добавил, что эффективная дальность работы новой винтовки достигает 2,5 километров, что значительно увеличивает возможности на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова