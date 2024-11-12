Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом

Следите за нашими новостями в удобном формате

Снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный рассказал, что одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была ликвидирована целая группа украинских военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости.