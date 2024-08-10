«Геноцид»: украинский пленный осудил поступки командования ВСУ

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Пленный военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал геноцидом действия командования, которое отправляет солдат на бесперспективные задачи без поддержки. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что одной ночью командование подняло семь человек и приказало идти окопаться. В течение пяти минут между ними и российскими военными, значительно превосходящими по численности, шла перестрелка. После этого украинским бойцам предложили сдаться, и они незамедлительно бросили оружие.
По словам Пашкина, командование прекрасно понимало, насколько российская армия превосходит украинскую по численности бойцов, поэтому оно отправляло солдат на гибель. Такое отношение пленный назвал геноцидом.
Он также подчеркнул, что перед отправкой в зону боевых действий не проходил даже курсов молодого бойца.
В заключение он заявил, что в ВСУ нет людей, поэтому и отсутствует какая-либо поддержка. После он призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и закончить конфликт.
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По словам Пашкина, командование прекрасно понимало, насколько российская армия превосходит украинскую по численности бойцов, поэтому оно отправляло солдат на гибель. Такое отношение пленный назвал геноцидом.
Он также подчеркнул, что перед отправкой в зону боевых действий не проходил даже курсов молодого бойца.
В заключение он заявил, что в ВСУ нет людей, поэтому и отсутствует какая-либо поддержка. После он призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и закончить конфликт.
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Анастасия Чинкова