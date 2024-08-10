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«Геноцид»: украинский пленный осудил поступки командования ВСУ

Украинский пленный Пашкин назвал геноцидом поступки командования ВСУ
10 августа 2024, 09:21
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный военнослужащий 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал геноцидом действия командования, которое отправляет солдат на бесперспективные задачи без поддержки. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что одной ночью командование подняло семь человек и приказало идти окопаться. В течение пяти минут между ними и российскими военными, значительно превосходящими по численности, шла перестрелка. После этого украинским бойцам предложили сдаться, и они незамедлительно бросили оружие.

По словам Пашкина, командование прекрасно понимало, насколько российская армия превосходит украинскую по численности бойцов, поэтому оно отправляло солдат на гибель. Такое отношение пленный назвал геноцидом.



Он также подчеркнул, что перед отправкой в зону боевых действий не проходил даже курсов молодого бойца.

В заключение он заявил, что в ВСУ нет людей, поэтому и отсутствует какая-либо поддержка. После он призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и закончить конфликт.

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ВС РФ уничтожили FPV-дроном американский бронетранспортер MaxxPro под Курском
10 августа 2024, 09:46

Российские войска уничтожили в приграничном районе Курской области американский бронетранспортер MaxxPro. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар по военной технике нанесли расчеты беспилотников с помощью FPV-дрона, видео с их работой также показали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, бронемашину производства США обнаружили в ходе разведки. На ней перемещались боевики ВСУ.
«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — пояснили в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ.

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#видео
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#вс рф
#минобороны
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Танки ВС РФ заняли позиции для уничтожения мобильных групп ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 09:24

Российские танки заняли боевые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
Как пояснили в министерстве, танковые подразделения дислоцировались на «танкоопасных направлениях» и готовы бить по боевой технике и живой силе ВСУ. По противнику будут вести огонь как прямой наводкой, таки с закрытых огневых позиций, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало видео, как экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.

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#всу
#минобороны
#танки
#курская область
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Стала известна возможная цель атаки ВСУ на Курскую область
Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: атакой под Курском ВСУ отвлекают ВС РФ
10 августа 2024, 08:53

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Атакой на Курскую область силы ВСУ отвлекают ВС РФ от других целей, однако боевики не планируют долго оставаться на российской территории. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The Financial Times.
По его словам, киевский режим давно готовил нападение на Курскую область, преследуя сразу несколько целей: отвлечь армию России от наступления в ДНР и ЛНР, а также перехватить инициативу после того, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество территорий.

Ранее сообщалось, что в трех приграничных регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с пятницы, 9 августа, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как пояснил Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение приняли из-за «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России, которую устроил киевский режим. Что известно на данный момент об обстановке в приграничных регионах и детали режима КТО – читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео, как Су-34 сбросил авиабомбу на силы ВСУ в Курской области
Су-34 ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению ВСУ у границы в Курской области
10 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Экипаж Су-34 ВКС России этой ночью, 10 августа, ударил авиабомбой ОДАБ-500 по скоплению сил и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, показав соответствующее видео. Как отметили в ведомстве, все цели были уничтожены.
«Удар наносился по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — пояснили в министерстве.
Сообщается, что экипаж успешно вернулся на военный аэродром после того, как получил от разведки подтверждение об уничтожении противника.

Ранее сообщалось, что бомбардировочная авиация ВКС России нанесла за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Как отметил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук, удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово.

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#аэродром
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#всу
#вс рф
#удар
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Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР
10 августа 2024, 07:55

Фото: iStock/TebNad

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово, отметил он.
«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — приводят в агентстве слова собеседника.
Савчук также добавил, что подразделения «Центра» поразили боевиков первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отбили три контратаки штурмовых отрядов украинских военных.
«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномета. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул начальник пресс-центра.
Всего, по его данным, ВС РФ поразили 385 целей ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. Такие данные накануне, 9 августа, указало Минобороны России.

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#данные
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Осужденный по делу об убийстве Немцова направился на СВО
10 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Один из осужденных за убийство российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освободился из колонии и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основе данных, полученных от правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал годовой контракт с Министерством обороны, попал под амнистию и впоследствии был освобожден из колонии. Позже он оказался в одном из штурмовых подразделений.

Остальные соучастники убийства Немцова также находятся в колонии и отказываются подписывать контракт о вступлении в ряды ВС РФ.

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#убийство
#сво
#тюрьма
#минобороны рф
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Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
В Курчатове отключили энергоснабжение после падения обломков БПЛА ВСУ
09 августа 2024, 21:50

Фото: iStock/happyphoton

В городе Курчатов в Курской области отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Отмечается, что обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.

В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.

В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.

Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#удар
#электричество
#свет
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Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ
Митрополит Герман: ВСУ прицельно ударяли по Горнальскому Белогорскому монастырю
09 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские войска целенаправленно ударяли по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю. Об этом заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он отметил, что монастырь находится в Суджанском районе в непосредственной близости от российско-украинской границы. При обстреле ВСУ сильно пострадал главный храм монастыря – Николаевский. У него разрушен купол, взрывной волной выбило двери и окна.

Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.

Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.

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#курская область
#всу
#обстрел
#удар
#храм
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Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
Алаудинов: в Курской области замечены наёмники из Польши и Франции
09 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Курском направлении зафиксировали большое скопление иностранных наёмников, заявил командир спецназа «Ахмат», бойцы которого сейчас находятся в регионе, генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит Rutube-канале WarGonzo.
Соратник главы Чечни Кадырова подчеркнул, что на данном направлении фиксируется большое количество поляков, французов и других иностранных наёмников, служащих в рядах ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#курская область
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