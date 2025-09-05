Достижения.рф

Депутат Свищев: Генпрокуратура оценит слова экс-игрока «Зенита» Клаудиньо об СВО
Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел (Фото: РИА Новости/Михаил Киреев)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что Генеральная прокуратура даст правовую оценку высказываниям ставшего российским гражданином экс‑футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо о специальной военной операции.



По словам Свищева, он только что получил ответ от ведомства. Прокуратура начнёт разбирательство, даст оценку и в случае выявления противоправных действий примет меры в соответствии с законодательством.

Ранее сам Клаудиньо в интервью заявил, что покинул Россию из‑за СВО и её последствий. Сейчас бразилец выступает за катарский «Аль‑Садд». Ему было предоставлено российское гражданство в 2023 году.

В составе «Зенита» он играл с 2021 по 2024 год, забил 17 мячей в 93 матчах, трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, один раз выигрывал Кубок страны.

Никита Кротов

