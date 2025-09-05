Генпрокуратура оценит слова экс-игрока «Зенита» об СВО

05 сентября 2025, 21:29

Депутат Свищев: Генпрокуратура оценит слова экс-игрока «Зенита» Клаудиньо об СВО

Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел (Фото: РИА Новости/Михаил Киреев)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что Генеральная прокуратура даст правовую оценку высказываниям ставшего российским гражданином экс‑футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо о специальной военной операции.