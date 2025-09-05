Украинцы устроили акцию протеста на майдане в Киеве из-за решения властей о ВСУ
На площади Независимости в Киеве стартовала массовая акция протеста против законопроектов, ужесточающих ответственность военнослужащих за неповиновение командирам и самовольное оставление части. Об этом сообщают украинские СМИ.
Участники митинга настаивают на принятии закона о военном омбудсмене, который, по их мнению, должен стать эффективным инструментом защиты прав военнослужащих. Демонстранты призывают власти отказаться от политики «закручивания гаек» в армии, заявляя, что новые законопроекты фактически уничтожают возможность перевода военных, покинувших части, в новые подразделения и вынуждают их возвращаться в прежние, зачастую неблагоприятные условия.
По данным одного из изданий, ссылающегося на военнослужащего и журналиста Владимира Бойко, с начала 2024 года в ВСУ зарегистрировано более 90 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. С февраля 2022 года эта цифра превысила 213 тысяч.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а повестки могут вручать в самых неожиданных местах – на улице, на АЗС или даже в кафе. Активно практикуются облавы на призывников с применением силовых мер.
