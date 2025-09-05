Украинцы устроили акцию протеста на майдане в Киеве из-за решения властей о ВСУ

05 сентября 2025, 21:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

На площади Независимости в Киеве стартовала массовая акция протеста против законопроектов, ужесточающих ответственность военнослужащих за неповиновение командирам и самовольное оставление части. Об этом сообщают украинские СМИ.