Генсек НАТО поддержал решение Германии разрешить применять оружие против России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил одобрение решению правительства Германии, разрешившему использование немецкого оружия в Харьковской области.
«Разумно позволить Украине применять это вооружение, особенно против военных целей вблизи ее территории», — цитирует Столтенберга ТАСС.Он добавил, что не вдавался в детали о предыдущем использовании западного оружия.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не планирует отправлять своих инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.
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