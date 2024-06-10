НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов в Германии

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Инновационный фонд НАТО (NIF) профинансировал производителя автономных боевых роботов ARX Robotics. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что компания получила инвестиции в размере €9 млн. Из которых на НАТО приходится более половины. Эта сумма стала рекордной для первого этапа сбора среди европейских оборонных компаний. По словам гендиректора ARX Robotics, в настоящее время государства альянса не готовы к войне роботов, тогда как европейским армиям необходимы беспилотные системы.
Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе. Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции. Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.
Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе. Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции. Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.
Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова