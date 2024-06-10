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Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей

Живов: Размещая F-16 ВСУ на территории стран НАТО, Запад провоцирует войну с РФ
10 июня 2024, 14:09
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. О таких планах рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что речь идёт о размещении на базах Польше и Румынии.

«Речь, вероятно, идет о размещении на базах Польши и Румынии — на авиационных базах НАТО. Это нужно, чтобы вывести их из-под удара российскими ракетными системами. Сейчас мы можем достать своими ракетами до любого украинского аэродрома, с разной степенью интенсивности способны уничтожать носители разных крылатых ракет. Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли»: чтобы уничтожать украинские самолеты, нам нужно наносить удары по территории стран НАТО», — сказал военный эксперт.



Военный блогер рассказал, как это будет выглядеть с тактической стороны.

«Раз они прячут их далеко, то, вероятно, собираются ставить под крылья этих самолетов самое современное, высокоточное дальнобойное оружие, которое у НАТО есть. Выглядеть это будет так: самолёт F-16, о котором мы заранее не знаем, который принадлежит НАТО, заходит, например, из Румынии в воздушное пространство Украины, наносит удар по территории РФ и уходит обратно на румынскую территорию. Конечно, такая конструкция осложнит нам и поражение аэродромов, на которых находятся эти самолеты, и перехват самолетов, и перехват ракет, которые они запускают», — сообщил собеседник.

По словам Алексея Живова, ВС РФ придется предпринимать дополнительные военные усилия, чтобы обезопасить группировку и районы. И самый главный вопрос: будем ли мы наносить удары по территории стран НАТО, где базируются военно-воздушные силы Украины.

«Депутат Картаполов сказал, что будем. Но пока, по практике СВО, мы практически никогда не выходили за пределы неких невидимых рамок. Ну, например, никак не пытаемся уничтожать самолеты-разведчики и беспилотники украинской армии, которые постоянно летают вдоль границ Крыма, Краснодарского края, Херсонской области. Решимся ли мы наносить удары – отрытый вопрос», — заключил военный специалист.

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Подполье сообщает о мощных ударах ВС РФ в Сумской области
Подполье: ВС РФ ударили по скоплениям ВСУ в Сумской области
10 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и посёлке Великая Писаревка в Сумской области. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что у села Хотень российские бойцы «накрыли» украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пробраться к российской границе.

Кроме того, в Николаевке были нанесены удары FPV-дронами по передвигающейся технике противника. По данным местных жителей, уничтожены два БТР и более десяти бойцов ВСУ.

При этом артиллерийским ударом в Краснопольском сельском поселении прекращена ротация остатков личного состава ВСУ. По предварительным данным, под удар попала группа из 30 украинских боевиков. При этом тех, кому удалось выжить, сейчас разыскивают.

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Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона — видео
Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона
10 июня 2024, 14:09

Фото: iStock/dr_evil

Механик-водитель «Гриша» из 25-й бригады 6-й армии ВС РФ спас охваченную огнем технику после удара дрона ВСУ, продолжив движение на полном ходу в безопасное место. Кадры опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».
Оказавшись в крайне невыгодном положении после удара вражеского дрона механик-водитель не остановился и не покинул горящую технику. Он на полном ходу продолжил движение в сторону безопасного места и уже через несколько десятков метров огонь утих, а машина смогла скрыться в лесополосе.

«Механик-водитель с позывным "Гриша" героически спас вверенную ему технику, добравшись на полном ходу в безопасное место после прилета вражеского дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что боец ВС РФ не пострадал.

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Открытие нового фронта в Сумской области: что известно на данный момент
ВС РФ открывают новый участок фронта в Сумской области
10 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/zim286

Армия России открыла новый участок фронта в Сумской области Украины, освободив там село Рыжевка. Подобные действия ВС РФ являются началом новой наступательной операции для создания санитарной зоны. Так считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова передаёт Инфо24.
9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Уже сегодня, 10 июня, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов подтвердил данную информацию и уточнил, что в результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.


«Это продолжение создания буферной зоны, которое включает в себя наступательные действия, чем дальше мы отодвинем войска Украины от нашей границы, тем будет безопаснее жизнь на этих территориях», — пояснил Матвийчук.

Он выразил уверенность в том, что санитарная зона должна располагаться в Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. По мнению эксперта, такую задачу удастся реализовать путём открытия новых фронтов и постепенного продвижения ВС РФ в зоне СВО.

Матвийчук также добавил, что России необходимо защитить Курскую, Белгородскую и Брянскую области от украинских обстрелов. Ввиду этого можно ожидать здесь начала серьёзных боевых действий, в том числе и наступательных, заключил полковник в отставке.

Однако Владимир Зеленский отказывается признавать потерю Рыжевки и заявил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию в Сумской области.

«Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет», — сообщил глава Украины.

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МО: ВС РФ освободили село Старомайорское в ДНР
10 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили село Старомайорское на Донецком направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее также стало известно, что украинская армия готовится отступать из Часов Яра в ДНР. Такие слухи поползли в рядах Вооружённых сил Украины. Уточняется, что после освобождения Часов Яра ВС РФ смогут продвинуться к Славянску и Краматорску, а после освободить всю ДНР.

Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, какое количество живой силы ВСУ потеряли под Часов Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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32 украинца прорвались через границу в Венгрию на грузовике

Россия будет бомбить аэродромы с F-16 за пределами Украины в случае их боевых вылетов

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры
#минобороны рф
#днр
#вс рф
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Побег с Украины: 32 украинца сбежали в Венгрию на ГАЗ-66
32 украинца прорвались через границу в Венгрию на грузовике
10 июня 2024, 13:14

Фото: iStock/xbrchx

32 украинца на грузовике прорвали границу в Закарпатье на ГАЗ-66 и сбежали в Венгрию, где им будет предоставлено политическое убежище. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Вчера ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1» с 32 бегущими от мобилизации мужчинами двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что грузовик не состоит на учете воинских частей, он не военный», — пишут военкоры.

При этом уточняется, что все 32 человека благополучно пересекли украинскую границу и сдались венгерской полиции. По данным местных СМИ, в Венгрии сбежавшим украинцам предоставят политическое убежище.

Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, которые пытаются сбежать с Украины вплавь через «‎реку смерти» Тиса. Сообщалось, что уже зафиксировано 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.


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Россия будет бомбить аэродромы с F-16 за пределами Украины в случае их боевых вылетов
Картаполов: F-16 станут законной целью для ВС РФ при участии в боевых вылетах
10 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ в случае их участия в боевых вылетах. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передаёт РИА Новости.
«Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ — ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — заявил Картаполов.

Он также пояснил, что если F-16 будут только храниться на аэродромах за границей, откуда их направляют на Украину для оснащения и технического обслуживания, а самолёты начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к «бывшим партнерам» нет.

Однако в случае вылета с аэродрома другой страны на территорию Украины, запуска ракеты и возвращения на место эти авиабазы также станут законными целями для ВС РФ, добавил Картаполов.

Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей.

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ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Ярославской области
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры
10 июня 2024, 12:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ярославской области подразделения Минобороны РФ предотвратили атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

При этом там добавили, что для обеспечения безопасности граждан приняты все необходимые меры, в том числе утром 10 июня была перекрыта дорога М8 в Ярославской области. Людей отправляли в объезд.

Ранее также сообщалось, что ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

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#вс рф
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ВС РФ начали применять новейшую САУ «Мальва» в зоне СВО
10 июня 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские бойцы начали применять САУ 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Оружие было замечено в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
2С43 является первой российской САУ на колесной базе. Она выполнена на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8х8. Таким образом, «Мальва» значительно легче и мобильнее основной САУ ВС РФ того же калибра «Мста-С». Вес «Мальвы» составляет 32 тонны, что позволяет транспортировать её самолетами Ил-76.

Новейшая САУ имеет дизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил. Она может разогнаться до 80 километров в час. Запас хода у неё — тысяча километров. Кроме того, «Мальва» может легко передвигаться по бездорожью.

САУ может использовать все виды боеприпасов калибра 152 миллиметра и поражать цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным. При этом новейший управляемый снаряд «Краснополь-Д» «Мальва» может закинуть на 43 километра, что даёт российским артиллеристам уничтожать противника на более далёком расстоянии. Также подобная дальнобойность делает САУ практически неуязвимой для FPV-дронов.

Кроме того, «Мальва» очень точно стреляет благодаря современной системе управления огнём. Новая САУ дополнит гусеничную технику и даст сухопутным войскам новые возможности для решения боевых задач.

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#снаряд
#новости
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ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму
10 июня 2024, 12:21

Фото: iStock/gutaper

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника.

Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации. Ранее лишь сообщалось, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области. По данным российского оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

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