Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей

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Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. О таких планах рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что речь идёт о размещении на базах Польше и Румынии.
Военный блогер рассказал, как это будет выглядеть с тактической стороны.
По словам Алексея Живова, ВС РФ придется предпринимать дополнительные военные усилия, чтобы обезопасить группировку и районы. И самый главный вопрос: будем ли мы наносить удары по территории стран НАТО, где базируются военно-воздушные силы Украины.
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«Речь, вероятно, идет о размещении на базах Польши и Румынии — на авиационных базах НАТО. Это нужно, чтобы вывести их из-под удара российскими ракетными системами. Сейчас мы можем достать своими ракетами до любого украинского аэродрома, с разной степенью интенсивности способны уничтожать носители разных крылатых ракет. Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли»: чтобы уничтожать украинские самолеты, нам нужно наносить удары по территории стран НАТО», — сказал военный эксперт.
Военный блогер рассказал, как это будет выглядеть с тактической стороны.
«Раз они прячут их далеко, то, вероятно, собираются ставить под крылья этих самолетов самое современное, высокоточное дальнобойное оружие, которое у НАТО есть. Выглядеть это будет так: самолёт F-16, о котором мы заранее не знаем, который принадлежит НАТО, заходит, например, из Румынии в воздушное пространство Украины, наносит удар по территории РФ и уходит обратно на румынскую территорию. Конечно, такая конструкция осложнит нам и поражение аэродромов, на которых находятся эти самолеты, и перехват самолетов, и перехват ракет, которые они запускают», — сообщил собеседник.
По словам Алексея Живова, ВС РФ придется предпринимать дополнительные военные усилия, чтобы обезопасить группировку и районы. И самый главный вопрос: будем ли мы наносить удары по территории стран НАТО, где базируются военно-воздушные силы Украины.
«Депутат Картаполов сказал, что будем. Но пока, по практике СВО, мы практически никогда не выходили за пределы неких невидимых рамок. Ну, например, никак не пытаемся уничтожать самолеты-разведчики и беспилотники украинской армии, которые постоянно летают вдоль границ Крыма, Краснодарского края, Херсонской области. Решимся ли мы наносить удары – отрытый вопрос», — заключил военный специалист.
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Анастасия Бондарева