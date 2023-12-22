Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

Фото: istock / EvgeniyShkolenko
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.
«В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась <...> У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков», — отметил Столтенберг.Как считает генсек, во время подготовки к отражению контрнаступления ВСУ у российских военных сил было время закрепиться, и подготовить оборонительные рубежи с громадными минными полями, окопами и препятствиями для танков.
Читайте также:
В Киеве заявили, что Россия срывает поставки истребителей на Украину
В Китае предрекли скорое начало подготовки России к финальному этапу СВО
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ
Алина Юрчак