В Китае предрекли скорое начало подготовки России к финальному этапу СВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию. Об этом сообщает «Страна.ua».