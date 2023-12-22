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Китайское издание Sohu предполагает, что российские военные готовятся к завершающему этапу спецоперации на Украине к концу декабря.
Авторы материала выразили сомнения относительно способности украинских военных обойтись без помощи от США. Они отмечают, что падение рейтинга одобрения американского президента Джо Байдена перед предстоящими выборами может отвлечь его внимание от событий в Украине.
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