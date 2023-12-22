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В Китае предрекли скорое начало подготовки России к финальному этапу СВО

Sohu: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине
22 декабря 2023, 06:16
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайское издание Sohu предполагает, что российские военные готовятся к завершающему этапу спецоперации на Украине к концу декабря.

Они обращают внимание на проблемы, с которыми сталкивается Киев в получении поддержки от западных союзников. Особо отмечается, что предстоящий пакет помощи США, который будет объявлен к концу текущего года, возможно, станет последним, что может побудить российские войска к активной подготовке к завершению спецоперации.

Авторы материала выразили сомнения относительно способности украинских военных обойтись без помощи от США. Они отмечают, что падение рейтинга одобрения американского президента Джо Байдена перед предстоящими выборами может отвлечь его внимание от событий в Украине.

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Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ
Су-34 управляемыми бомбами нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
22 декабря 2023, 05:54

Фото: istock / Marina Denisenko

Согласно сообщению Министерства обороны России, экипажи многофункциональных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 провели удары по командному пункту и живым силам украинских войск на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
Были применены управляемые бомбы, наносящие точные удары с помощью универсального модуля планирования и корректировки. Это позволяет экипажам атаковать цели, минуя зону поражения противника.

После получения подтверждения об уничтожении целей от разведки, экипажи успешно вернулись на базу. Бомбардировщики Су-34 регулярно выполняют задачи в зоне спецоперации, уничтожая скопления живой силы, опорные пункты и военные объекты противника.

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#военные
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Минобороны сообщило об уничтожении бронеавтомобилей с командирами ВСУ
МО: на купянском направлении уничтожены две бронемашины с командирами ВСУ
22 декабря 2023, 05:17

Фото: iStock/Tomas Ragina

Министерство обороны России объявило об уничтожении двух бронемашин с командирами украинских войск на купянском направлении, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, мобильный расчет 120-миллиметрового миномета быстро прибыл на огневую позицию и, используя корректировщика, эффективно уничтожил бронеавтомобили с военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Предварительная информация также говорила о том, что с начала спецоперации российские войска уничтожили около 1,5 тысячи важных военных объектов украинской армии с использованием оружия большой дальности. Эти атаки, включая поражение оборонных предприятий и критически важных военных объектов, имели место на различных направлениях.

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Российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении
Вооруженные силы России за сутки отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении
22 декабря 2023, 03:58

Фото: iStock/Olena_Z

За последние сутки подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении справились с 17 атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в телеграм-канале Минобороны.
Силы группировки успешно отразили атаки в районах Богдановки, Белой Горы, Артемово и Георгиевки, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. Общее число потерь украинских войск на данном направлении достигло до 210 бойцов.

В результате действий, ВСУ понесли ущерб: была захвачена британская самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90, а также трое САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. Кроме того, была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
В Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с братских могил
22 декабря 2023, 01:51

Фото: iStock/alzay

Канал Telegram «Деколонизация. Украина» сообщил об удалении советской символики с братских могил Красной армии в Ивано-Франковске, Украина.
Отмечается, что изображение советского солдата было демонтировано, также сняты доски с именами Героев Советского Союза. Кроме того, в городе убрали Вечный огонь в форме звезды возле железнодорожного вокзала.

Ранее, как сообщали источники, два памятника советским солдатам были демонтированы в Львовской области Украины — в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. Также ранее было демонтировано еще три аналогичных памятника в регионе.

Закон о декоммунизации, действующий на Украине с мая 2015 года, запрещает использование советской символики, осуждает коммунистический режим СССР и предписывает открытие архивов советских спецслужб.

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В Киеве раздались взрывы
УНИАН: в Киеве прозвучала серия взрывов
22 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/RamonCast

Украинское агентство УНИАН сообщает о серии взрывов, произошедших в Киеве. В связи с этим в столице объявлена воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги также прозвучал в нескольких областях, включая Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую, Винницкую, Хмельницкую и Одесскую.

Мэр Киева, Виталий Кличко, заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в своем Telegram-канале.

Ранее взрывы прогремели в Харькове, а затем были услышаны в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины.

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В Курской области сбили украинский беспилотник
Минобороны заявило, что ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
21 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Naypong

Министерство обороны России подтвердило уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.
По данным ведомства, дрон типа самолета был сбит около 22:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны.

Перед этим 16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Роман Старовойт.

В результате атаки пострадали двое местных жителей, мужчина и женщина, получившие ранения в результате попадания снаряда в жилой дом. Оба пострадавших были оперативно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

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Сальдо: Российские силы ПВО сбили ракету ATACMS над Азовским морем
21 декабря 2023, 21:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО сбили запущенную Украиной ракету ATACMS над Азовским морем, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно. Очередная провокация киевского режима сорвана», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду был сбит украинский беспилотник. Украинский дрон удалось ликвидировать с помощью средств противовоздушной обороны. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

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#всу
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«Практически мертва»: В США сделали страшное заявление об украинской нации
Полковник Макгрегор: Украинская нация фактически мертва
21 декабря 2023, 21:09

Фото: iStock/JARAMA

Украинская нация фактически мертва, об этом написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице на своей странице в социальной сети X.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По информации эксперта, Украину покинули более 14 миллионов граждан, а ещё более миллиона погибли в результате боевых действий.

Макгрегор напомнил, что российский лидер Владимир Путин сделал всё возможное, чтобы предотвратить конфликт с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом и предотвратить жертвы среди мирного населения. В то же время Запад провоцировал Россию до последнего, заключил бывший сотрудник Пентагона.

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#погибшие
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Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
21 декабря 2023, 21:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сообщается, что под одобрение Залужного также не попали пункты об установлении четких сроков ротаций военнослужащих и освобождения от военной службы инвалидов 2-й группы. Комментируя пункт о мобилизации женщин в украинские войска, Залужный отметил, что это может привести к массовым отъездам женщин за границу.

Главком ВСУ добавил, что на Украине также нет гарантированного призыва военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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