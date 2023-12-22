В Киеве заявили, что Россия срывает поставки истребителей на Украину

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Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом. Об этом заявил украинский топ-менеджер в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.
В разговоре с изданием «Экономическая правда» он пожаловался, что Москва постоянно мешает Украине приобретать вооружения на мировом рынке. В качестве примера украинский управленец рассказал о попытке приобретения Киевом истребителей «на другом конце планеты». Переговоры о покупке были уже в стадии завершения, министерство обороны подтвердило необходимость самолётов, но одно из писем о соглашении попало в руки россиян.
Тогда, по словам Бельбаса, российские дипломаты использовали этот документ в качестве рычага давления на местных чиновников. В итоге они вынуждены были отказать Киеву и сделка сорвалась.
Ранее Россия направила НАТО ноту по поводу поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для российских войск.
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Тогда, по словам Бельбаса, российские дипломаты использовали этот документ в качестве рычага давления на местных чиновников. В итоге они вынуждены были отказать Киеву и сделка сорвалась.
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Александр Бойцов