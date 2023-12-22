В Киеве заявили, что Россия срывает поставки истребителей на Украину

Страны Европейского союза выразили интерес к литиевым запасам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Этот интерес стал явным благодаря заявлению депутата Бундестага от Христианско-демократического союза и специалиста по оборонным вопросам Родериха Кизеветтера, сообщает Ura.ru.