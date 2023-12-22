Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ

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Согласно сообщению Министерства обороны России, экипажи многофункциональных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34 провели удары по командному пункту и живым силам украинских войск на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
После получения подтверждения об уничтожении целей от разведки, экипажи успешно вернулись на базу. Бомбардировщики Су-34 регулярно выполняют задачи в зоне спецоперации, уничтожая скопления живой силы, опорные пункты и военные объекты противника.
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Артем Кузьмин