Глава Минобороны Литвы сообщил, когда первые F-16 появятся на Украине

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Первые истребители-бомбардировщики F-16 могут оказаться в распоряжении Украины уже в июне. Об этом заявил глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказывал, что в стране идёт подготовка инфраструктуры для предполётного обслуживания и эксплуатации F-16. По его словам, западные партнёры предоставляют Киеву всю возможную помощь в этом направлении. По словам Данилова, это процесс не быстрый, но «всё идёт по плану».
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Александр Бойцов