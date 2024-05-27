«Шавка из-под юбки НАТО»: Стало известно, как Россия накажет Эстонию за дерзкие заявления

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Президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что Эстония сделает всё возможное, чтобы «поставить Россию на колени». Карис отметил, что переговоры по Украине могут состоятся только после военного поражения России.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, что Россия никак не будет реагировать на такое дерзкое заявление, потому что не захочет связываться с «карликовой болонкой».
Военный обозревал объяснил, что Эстония не боится таких высказываний, потому находится «под юбкой НАТО».
По словам Виктора Баранца, Эстония уже давно рассеивает мифы о российской военной угрозе, что является подтверждением, как и оказываемая помощь Украине в СВО, того, что она на стороне НАТО.
Эксперт уверен, что дерзкое заявление в сторону России вполне привычно, потому не рассматривается серьезно и не повлечет за собой глобальных событий.
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«Россия не связывается с карликовой болонкой, которая тявкает из-под жирной задницы НАТО. Мы не боимся эту армию, потому что она как военная единица смешна. Там чуть больше семи тысяч личного состава — это одна дивизия. Мы не боимся Эстонии, потому что для нас хватит одного ФАБА весом в 3 тонны, чтобы раз и навсегда покончить с этой армией», — заявил эксперт.
Военный обозревал объяснил, что Эстония не боится таких высказываний, потому находится «под юбкой НАТО».
«Вот это нахождение под юбкой НАТО эстонских генералов и политиков лишило чувства объективности. Эстония — шавка, тявкающая из большой натовской банды. Я вспоминаю слова генерала Лебедева, который сказал, что сначала долго не мог саму Эстонию на карте, а когда нашел и посмотрел, оказалось, что территория — как комар накакал. Чем сильнее НАТО берет под мышку эту карликовую страну, тем громче она каркает, лает», — прокомментировал полковник в отставке.
По словам Виктора Баранца, Эстония уже давно рассеивает мифы о российской военной угрозе, что является подтверждением, как и оказываемая помощь Украине в СВО, того, что она на стороне НАТО.
«В террористическом блоке НАТО есть договор, как в хорошей банде, каждый должен быть чем-то замазан или каждый должен участвовать в совместном преступлении. Кто не участвует, того вышвыривают вон или не считают полноценным участником. Эстония ничего серьёзного не представляет, но ей так приказали. Она выслуживается перед Вашингтоном и Брюсселем, потому что такие правила игры НАТО. Если вы в НАТО, то хотя бы унитаз, хотя бы помойное ведро, хотя бы швабру, но обязательно на Украину поставьте и отчитайтесь», — сказал военный обозреватель.
Эксперт уверен, что дерзкое заявление в сторону России вполне привычно, потому не рассматривается серьезно и не повлечет за собой глобальных событий.
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Анастасия Бондарева