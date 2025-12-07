Достижения.рф

Глава духовного управления мусульман РФ попал в базу «Миротворца»*

Глава духовного управления мусульман РФ Гайнутдин в базе «Миротворца»*
Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Верховного муфтия России Равиля Гайнутдина добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, согласно информации РИА Новости.



Его данные появились на ресурсе в воскресенье, где неонацисты обвиняют священнослужителя в поддержке России и нарушении территориальной целостности Украины, а также в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Сайт «Миротворец»* известен своими скандальными публикациями, в которых раскрываются данные журналистов, бойцов ЛНР и ДНР, а также других граждан, которых он называет «изменниками родины».

В марте 2016 года сайт опубликовал списки журналистов, включая иностранных, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактной информации, что привело к угрозам в адрес некоторых из них.

Бывшая представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг», который может угрожать безопасности публицистов.

Действия владельцев сайта «Миротворец»* подвергла критике и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав публикации «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу данных «Миротворца»* также включили сведения о ряде российских деятелей культуры и других людей из разных стран.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0