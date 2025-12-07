Глава духовного управления мусульман РФ попал в базу «Миротворца»*
Верховного муфтия России Равиля Гайнутдина добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, согласно информации РИА Новости.
Его данные появились на ресурсе в воскресенье, где неонацисты обвиняют священнослужителя в поддержке России и нарушении территориальной целостности Украины, а также в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Сайт «Миротворец»* известен своими скандальными публикациями, в которых раскрываются данные журналистов, бойцов ЛНР и ДНР, а также других граждан, которых он называет «изменниками родины».
В марте 2016 года сайт опубликовал списки журналистов, включая иностранных, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактной информации, что привело к угрозам в адрес некоторых из них.
Бывшая представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг», который может угрожать безопасности публицистов.
Действия владельцев сайта «Миротворец»* подвергла критике и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав публикации «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу данных «Миротворца»* также включили сведения о ряде российских деятелей культуры и других людей из разных стран.
