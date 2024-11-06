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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не имеет возможности должным образом укомплектовывать бригады личным составом. Это связано с тем, что в стране просто не хватает желающих воевать.
Об этом заявил представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховой. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он подчеркнул, что для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВСУ необходимо формировать новые бригады. Другого способа противодействия превосходящим силам противника просто не существует. Ведь на сегодняшний день линия фронта с активными боевыми столкновениями составляет более 1,3 тысячи километров, подчеркнул военачальник.
По словам представителя Генштаба, численное превосходство российских войск на отдельных участках может доходить до пятикратного. Необходимо бывает срочно передислоцировать на проблемные участки фронта новые части, однако возможности оперативно пополнять бригады личным составом на сегодняшний день просто нет, заключил Лиховой.
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Александр Бойцов