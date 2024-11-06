Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Генштаб Украины признал нехватку личного состава в ВСУ

Генштаб Украины признал нехватку личного состава в ВСУ

Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не имеет возможности должным образом укомплектовывать бригады личным составом. Это связано с тем, что в стране просто не хватает желающих воевать.


Об этом заявил представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховой. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он подчеркнул, что для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВСУ необходимо формировать новые бригады. Другого способа противодействия превосходящим силам противника просто не существует. Ведь на сегодняшний день линия фронта с активными боевыми столкновениями составляет более 1,3 тысячи километров, подчеркнул военачальник.

По словам представителя Генштаба, численное превосходство российских войск на отдельных участках может доходить до пятикратного. Необходимо бывает срочно передислоцировать на проблемные участки фронта новые части, однако возможности оперативно пополнять бригады личным составом на сегодняшний день просто нет, заключил Лиховой.

Читайте также:

Strategic Culture: Курская область стала лагерем наказания для неугодных режиму

Российские войска загнали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении

Обозреватель Bild Рёпке предупредил о грозящем ВСУ «котле» под Курахово
#всу
#украина
#война
Украинцы высказались об утрате территорий в обмен на мир и безопасность
06 ноября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина будет вынуждена поступиться частью территорий в обмен на заключение мира и гарантии безопасности. Это реальность, с которой нужно смириться.
Об этом заявила одна из жительниц Киева в разговоре с корреспондентом информационного агентства Associated Press. По её словам, она весьма прагматична в своих ожиданиях от «нового-старого» президента США Дональда Трампа в смысле прогнозируемого отказа Киева от части своих территорий, уже перешедших под контроль России.

Украинка подчеркнула, что она реалистка и предпочитает «горькую правду» от Дональда Трампа, а не «ложную надежду» от нынешнего президента США Джозефа Байдена. Женщина убеждена, что мир и отказ от территорий весомее и важнее, чем война за эти самые территории.

Читайте также:

Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами

«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО

Стало известно, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры
#сша
#женщина
#война
#контроль
#мир
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Strategic Culture: Курская область стала лагерем наказания для неугодных режиму
06 ноября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вторжение в Курскую область не позволило Украине добиться поставленных целей и по сути обернулось провалом. Поэтому теперь этот регион стал местом ссылки и наказания неугодных киевскому режиму солдат ВСУ.
Такое мнение в своей статье высказал обозреватель издания Strategic Culture. Критическое положение войск в Курской области позволяет Киеву сделать этот участок своеобразным «лагерем наказания» для непослушных солдат, пишет автор публикации. По его мнению, киевские власти ссылают туда тех, кого считают бунтовщиками, дезертирами и предателями, ведь они с большой вероятностью уже не смогут вернуться обратно.

Автор материала обобщает: Вооружённые силы Украины сейчас находятся на грани полного коллапса, так что всю украинскую армию можно считать «местом наказания». ВСУ разваливаются, несмотря на обильную поддержку со стороны западных стран в виде денег, оружия и наёмников, заключил колумнист.

Читайте также:

Полковник Матвийчук сообщил о планах ВСУ покинуть Курскую область

Армия России усилила атаки по всей линии фронта

ВСУ могут попасть в окружение в Курахово
#участок
#мнение
#всу
#солдат
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погибший на СВО солдат из Тюмени оставил родителям предсмертное письмо
06 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Егор Якубенко, снайпер из Тюмени и участник специальной военной операции, погиб в результате удара вражеского беспилотника. Перед смертью он отдал своему другу письмо, которое тот передал родителям погибшего бойцыа.
Родители Егора опубликовали текст посмертного послания своего сына в социальной сети фонда «Защитники Отечества». Солдат пишет, что он сделал свой выбор — быть воином, и ни о чём не жалеет. Если мама и папа сейчас читают эти строки, значит он сейчас уже не с ними, а с Богом, смотрит на них сверху и радуется.

Егор попросил отца построить новую баню, посадил дерево, завёл собаку и съездил с мамой отдохнуть на море. Он попросил его не работать на вахте, а проводить больше времени со своей женой, его матерью. Боец напомнил, что жизнь одна и надо уметь наслаждаться каждым моментом, встречать рассвет у моря и не откладывать ничего на потом. По словам Егора, он благодарен своим родителям за то, что они воспитали и вырастили его таким, и он всегда будет рядом с ними.

Читайте также:

Путин поговорил с детьми солдат, погибших на СВО

Священник рассказал, как Казанская икона Божией Матери спасла воина СВО

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив
#море
#жизнь
#дерево
#родители
#мама
#выбор
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска загнали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении
06 ноября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/zabelin

Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении. В ходе удачного и своевременного контрманевра подразделениям Вооружённых сил РФ всего за сутки удалось занять сразу 23 (!) опорных пункта противника.
Сначала украинские войска попытались контратаковать в районах населённых пунктов Петропавловка и Голубовка, сообщает телеграм-канал SHOT. Однако продвижение противника было вовремя обнаружено разведкой. По наступающей технике был нанесён мощный артиллерийский удар при поддержке сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив живую силу и полевой склад боеприпасов противника. После этого российские штурмовики взяли ошеломлённых украинцев в «клещи» и стали выдавливать их из опорников, занимая одну укреплённую позицию за другой. Бойцы армии РФ умело лавировали по окопной сетке, зачищая её.

Итогом успешной операции стало значительное продвижение в сторону Купянска. Теперь до города осталось всего полтора километра.

Читайте также:

Обозреватель Bild Рёпке предупредил о грозящем ВСУ «котле» под Курахово

Армия России усилила атаки по всей линии фронта

МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
#склад
#клещи
#операции
#удар
#рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник Матвийчук сообщил о планах ВСУ покинуть Курскую область
06 ноября 2024, 16:16

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru сообщил, что ВСУ начали оставлять ряд населённых пунктов и укреплённые позиции на территории Курской области, что свидетельствует о возможном выводе ВСУ из этого российского региона.
«Ситуация на курском направлении для ВСУ аховая: мы дистанционно поставили минные поля, закрыли входы и выходы через границу. Наиболее рациональным решением для руководства ВСУ сейчас было бы дать команду на отступление. Но, думаю, с этим уже опоздали», — рассказал Матвийчук.
Он подчеркнул, что из-за полного контроля России над областью, украинским силам будет крайне сложно пересечь границу и такие попытки могут привести к серьёзным потерям.

«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — сообщил полковник в отставке.

Читайте также:

На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ

МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

Стали известны подробности о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
#военные
#всу
#атака
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Более 50 скорых»: удар по «Мотор Сич» на Украине, последствия и почему ВСУ скрывают данные об атаке ВС РФ
06 ноября 2024, 15:51

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские власти скрывают истинные потери после удара по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье, утверждает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. О том, что известно об атаке на объект ВСУ расскажет «Радио 1».

ВС РФ ударили по «Мотор Сич»


Об ударе ВС России по заводу «Мотор Сич» 29 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее, 26 сентября, Министерство обороны России заявило еще об одном успешном ударе по «Мотор Сич». Тогда прилетом УМПК-500 были разбиты цеха, производящие дроны. По данным ведомства, всего было ликвидировано до 250 БПЛА.


Фото: iStock/bpawesome

«Мотор Сич»: что это


«Мотор Сич» — украинский завод, занимающийся ремонтом военной техники и производством беспилотных летательных аппаратов, а также подготовкой операторов дронов. Располагается в Запорожье. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов, а также двигателей для ракет РСЗО.


Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА


Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли удар по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье, где располагается цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на место происшествия прибыли более 50 скорых, однако официальные лица Украины сообщают лишь о шести погибших и 22 раненых.

По его мнению, в настоящее время идет реальный подсчет потерь на «Мотор Сич», в то время как украинские власти пытаются контролировать распространение видео и фотографий с места происшествия в интернете, чтобы скрыть данные.

Читайте также:

На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ

ВСУ могут попасть в окружение в Курахово

МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
#цех
#военные
#видео
#бпла
#вс рф
#владимир рогов
#удар
#атака
#запорожье
#дроны
#всу
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обозреватель Bild Рёпке предупредил о грозящем ВСУ «котле» под Курахово
06 ноября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, сто было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.
Об этом заявил немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. Он отметил, что российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. По словам журналиста, ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.

«Чтобы избежать очередного "котла", украинцам придётся предпринять масштабное отступление и оставить значительную территорию», — считает Рёпке.

По мнению обозревателя, в результате этого отступления ВСУ под контроль российских войск перейдёт ещё около 20 населённых пунктов. К тому же откроется путь на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение донбасской группировки ВСУ.

Читайте также:

Армия России усилила атаки по всей линии фронта

ВСУ могут попасть в окружение в Курахово

МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
#журналист
#железнодорожный
#город
#контроль
#село
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии
06 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/aapsky

Украинские боевики из артиллерии обстреливают Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе уже зафиксировано порядка трех прилетов. Рогов призвал местное население быть внимательными и находиться в укрытиях.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Читайте также:

Рогов: Власти Киева скрывают реальные потери от удара по заводу «Мотор Сич»

«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского

ВС РФ наносят удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области
#аэс
#население
#telegram
#всу
#рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России усилила атаки по всей линии фронта
Telegraph: в ВСУ пожаловались на усиление атак ВС РФ по всей линии ЛБС
06 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/Evgeny555

Боевики ВСУ жалуются на усиление российских по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на офицера ВСУ Павла Федосенко, командующего украинским подразделением в районе ранее освобожденного ВС РФ Селидово.
«Россия усиливает свои атаки», — заявил Федосенко.

По данным издания, атаки российских сил усиливаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков заявил, что ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Он вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась.

Читайте также:

На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ

МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

Удар ВСУ по Дагестану, бои в Курской области и окружение Курахово: последние новости СВО
#россия
#военные
#новости
#сво
#всу
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников