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Российские войска загнали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении. В ходе удачного и своевременного контрманевра подразделениям Вооружённых сил РФ всего за сутки удалось занять сразу 23 (!) опорных пункта противника.
Сначала украинские войска попытались контратаковать в районах населённых пунктов Петропавловка и Голубовка, сообщает телеграм-канал SHOT. Однако продвижение противника было вовремя обнаружено разведкой. По наступающей технике был нанесён мощный артиллерийский удар при поддержке сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив живую силу и полевой склад боеприпасов противника. После этого российские штурмовики взяли ошеломлённых украинцев в «клещи» и стали выдавливать их из опорников, занимая одну укреплённую позицию за другой. Бойцы армии РФ умело лавировали по окопной сетке, зачищая её.



Итогом успешной операции стало значительное продвижение в сторону Купянска. Теперь до города осталось всего полтора километра.

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Полковник Матвийчук сообщил о планах ВСУ покинуть Курскую область
06 ноября 2024, 16:16

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru сообщил, что ВСУ начали оставлять ряд населённых пунктов и укреплённые позиции на территории Курской области, что свидетельствует о возможном выводе ВСУ из этого российского региона.
«Ситуация на курском направлении для ВСУ аховая: мы дистанционно поставили минные поля, закрыли входы и выходы через границу. Наиболее рациональным решением для руководства ВСУ сейчас было бы дать команду на отступление. Но, думаю, с этим уже опоздали», — рассказал Матвийчук.
Он подчеркнул, что из-за полного контроля России над областью, украинским силам будет крайне сложно пересечь границу и такие попытки могут привести к серьёзным потерям.

«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — сообщил полковник в отставке.

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«Более 50 скорых»: удар по «Мотор Сич» на Украине, последствия и почему ВСУ скрывают данные об атаке ВС РФ
06 ноября 2024, 15:51

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские власти скрывают истинные потери после удара по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье, утверждает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. О том, что известно об атаке на объект ВСУ расскажет «Радио 1».

ВС РФ ударили по «Мотор Сич»


Об ударе ВС России по заводу «Мотор Сич» 29 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее, 26 сентября, Министерство обороны России заявило еще об одном успешном ударе по «Мотор Сич». Тогда прилетом УМПК-500 были разбиты цеха, производящие дроны. По данным ведомства, всего было ликвидировано до 250 БПЛА.


Фото: iStock/bpawesome

«Мотор Сич»: что это


«Мотор Сич» — украинский завод, занимающийся ремонтом военной техники и производством беспилотных летательных аппаратов, а также подготовкой операторов дронов. Располагается в Запорожье. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов, а также двигателей для ракет РСЗО.


Рогов сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА


Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли удар по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье, где располагается цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на место происшествия прибыли более 50 скорых, однако официальные лица Украины сообщают лишь о шести погибших и 22 раненых.

По его мнению, в настоящее время идет реальный подсчет потерь на «Мотор Сич», в то время как украинские власти пытаются контролировать распространение видео и фотографий с места происшествия в интернете, чтобы скрыть данные.

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#дроны
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Обозреватель Bild Рёпке предупредил о грозящем ВСУ «котле» под Курахово
06 ноября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, сто было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.
Об этом заявил немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. Он отметил, что российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. По словам журналиста, ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.

«Чтобы избежать очередного "котла", украинцам придётся предпринять масштабное отступление и оставить значительную территорию», — считает Рёпке.

По мнению обозревателя, в результате этого отступления ВСУ под контроль российских войск перейдёт ещё около 20 населённых пунктов. К тому же откроется путь на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение донбасской группировки ВСУ.

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ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии
06 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/aapsky

Украинские боевики из артиллерии обстреливают Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в городе уже зафиксировано порядка трех прилетов. Рогов призвал местное население быть внимательными и находиться в укрытиях.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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Армия России усилила атаки по всей линии фронта
Telegraph: в ВСУ пожаловались на усиление атак ВС РФ по всей линии ЛБС
06 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/Evgeny555

Боевики ВСУ жалуются на усиление российских по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на офицера ВСУ Павла Федосенко, командующего украинским подразделением в районе ранее освобожденного ВС РФ Селидово.
«Россия усиливает свои атаки», — заявил Федосенко.

По данным издания, атаки российских сил усиливаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков заявил, что ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Он вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась.

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На российское приграничье готовится ещё одна атака со стороны ВСУ
06 ноября 2024, 13:51

Фото: iStock/Olena_Z

Американский журнал Forbes сообщает, что правительство Киева готовится к новому наступлению на российские приграничные территории.
Вооруженные силы Украины получили свежие поставки военной техники, включая бронетехнику из США и Франции и танки марки «Leopard».

Согласно информации издания, целью удара могут стать участки приграничья с хорошими или асфальтированными дорогами. Такой вывод можно сделать исходя из того, что значительная часть поступившей техники — колесная.

По мнению экспертов, под удар нового наступления могут стать российские приграничные регионы, в частности Брянская и Белгородская области.

Кроме того, Киев может осуществить атаку вскоре после проведения президентских выборов в США, чтобы убедить нового президента страны в способности ВСУ проводить крупные и успешные операции.

Однако этот шаг будет очень рискованным, так как такая стратегия подразумевает подход «всё или ничего». В случае неудачи наступления, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов может значительно снизиться.

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#танки
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#военная техника
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ВСУ могут попасть в окружение в Курахово
Офицер ВСУ: украинские подразделения находятся под угрозой окружения в Курахово
06 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ в Курахово находятся под угрозой российского окружения. Об этом сообщил офицер 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков в эфире «Радио Свобода»*.
Войтенков не стал прямо отвечать на вопрос ведущего, будут ли украинские войска оставлять Курахово. Однако вынужден был признать, что обстановка на том направлении кардинально изменилась даже по сравнению с летним периодом. За последние два месяца ситуация для ВСУ в районе Курахово сильно осложнилась, пояснил Войтенков.

Накануне военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке писал, что украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.

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* включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией
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Минобороны: Российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО
06 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства в ходе ежедневного брифинга для журналистов также рассказали о том, что средствами ПВО также были сбиты восемь управляемых авиабомб Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожено 28 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины РСЗО,19 063 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 298 беспилотников, а также 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

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МО РФ: Российские военные освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
06 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Подразделения Вооружённых сил РФ продолжают успешные наступательные операции на Донбассе. Российские военные освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что населённые пункты были освобождены в ходе наступательной операции, которую проводили подразделения «Южной» войсковой группировки.

Кроме того, штурмовые подразделения из Бурятии в составе группировки войск «Восток» взяли посёлок Ясная Поляна в ДНР. По словам командира подразделения с позывным Метис, населённый пункт удалось захватить быстро — сработал эффект неожиданности. С освобождением посёлка у российских частей появился выход к трассе, по которой идёт снабжение сил противника в Курахово.

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