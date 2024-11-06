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Российские военные поймали ВСУ в масштабную ловушку на Купянском направлении. В ходе удачного и своевременного контрманевра подразделениям Вооружённых сил РФ всего за сутки удалось занять сразу 23 (!) опорных пункта противника.
Сначала украинские войска попытались контратаковать в районах населённых пунктов Петропавловка и Голубовка, сообщает телеграм-канал SHOT. Однако продвижение противника было вовремя обнаружено разведкой. По наступающей технике был нанесён мощный артиллерийский удар при поддержке сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.
Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив живую силу и полевой склад боеприпасов противника. После этого российские штурмовики взяли ошеломлённых украинцев в «клещи» и стали выдавливать их из опорников, занимая одну укреплённую позицию за другой. Бойцы армии РФ умело лавировали по окопной сетке, зачищая её.
Итогом успешной операции стало значительное продвижение в сторону Купянска. Теперь до города осталось всего полтора километра.
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Авиабомбы ФАБ-500 прилетели точно по целям, поразив живую силу и полевой склад боеприпасов противника. После этого российские штурмовики взяли ошеломлённых украинцев в «клещи» и стали выдавливать их из опорников, занимая одну укреплённую позицию за другой. Бойцы армии РФ умело лавировали по окопной сетке, зачищая её.
Итогом успешной операции стало значительное продвижение в сторону Купянска. Теперь до города осталось всего полтора километра.
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Александр Бойцов