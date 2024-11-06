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Вторжение в Курскую область не позволило Украине добиться поставленных целей и по сути обернулось провалом. Поэтому теперь этот регион стал местом ссылки и наказания неугодных киевскому режиму солдат ВСУ.
Такое мнение в своей статье высказал обозреватель издания Strategic Culture. Критическое положение войск в Курской области позволяет Киеву сделать этот участок своеобразным «лагерем наказания» для непослушных солдат, пишет автор публикации. По его мнению, киевские власти ссылают туда тех, кого считают бунтовщиками, дезертирами и предателями, ведь они с большой вероятностью уже не смогут вернуться обратно.
Автор материала обобщает: Вооружённые силы Украины сейчас находятся на грани полного коллапса, так что всю украинскую армию можно считать «местом наказания». ВСУ разваливаются, несмотря на обильную поддержку со стороны западных стран в виде денег, оружия и наёмников, заключил колумнист.
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