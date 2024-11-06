Обозреватель Bild Рёпке предупредил о грозящем ВСУ «котле» под Курахово

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Всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, сто было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.
Об этом заявил немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. Он отметил, что российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. По словам журналиста, ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.
По мнению обозревателя, в результате этого отступления ВСУ под контроль российских войск перейдёт ещё около 20 населённых пунктов. К тому же откроется путь на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение донбасской группировки ВСУ.
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«Чтобы избежать очередного "котла", украинцам придётся предпринять масштабное отступление и оставить значительную территорию», — считает Рёпке.
По мнению обозревателя, в результате этого отступления ВСУ под контроль российских войск перейдёт ещё около 20 населённых пунктов. К тому же откроется путь на Покровск — важнейший транспортный и железнодорожный узел, через который идет снабжение донбасской группировки ВСУ.
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Александр Бойцов