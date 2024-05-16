Украина упрекнула НАТО в серьезных проблемах на фронте

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Командование ВСУ сообщило НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок оружия.
Об этом на пресс-конференции после совещания в Брюсселе сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
По его словам, украинское командование сообщило начальникам генерального штаба стран альянса по закрытой связи об обстановке на поле боя. В частности они заявили, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Существенную роль в этом сыграли задержки поставок техники и оружия ВСУ.
Как отметил Роб Бауэр, оружие уже в пути на Украину и стране еще не поздно выиграть конфликт.
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По его словам, украинское командование сообщило начальникам генерального штаба стран альянса по закрытой связи об обстановке на поле боя. В частности они заявили, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Существенную роль в этом сыграли задержки поставок техники и оружия ВСУ.
Как отметил Роб Бауэр, оружие уже в пути на Украину и стране еще не поздно выиграть конфликт.
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Алёна Самарева