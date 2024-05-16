Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации представило видеозаписи уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Согласно сообщению ведомства, удар по ранее разведанной позиции командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ был нанесен расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации.
По информации из сообщения, в результате атаки были уничтожены командный пункт бригады, а также склад боеприпасов, при этом погибли около 50 военнослужащих ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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По информации из сообщения, в результате атаки были уничтожены командный пункт бригады, а также склад боеприпасов, при этом погибли около 50 военнослужащих ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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Артем Кузьмин