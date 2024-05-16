На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

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Почти 80 процентов оборудования на Трипольской и Змиевской тепловых электростанциях (ТЭС) было разрушено, сообщил технический директор компании «Центрэнерго» Евгений Гарькавый. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Гарькавый отметил, что необходимо убрать тысячи тонн бетонных обломков, при этом избегая повреждения оборудования, которое можно будет использовать в будущем.
Несмотря на то, что ракетные атаки произошли месяц назад, процесс разборки завалов продлится еще по меньшей мере полтора месяца.
Компания «Центрэнерго» в настоящее время сотрудничает с партнерами из европейских стран для получения новых генераторов, трансформаторов и турбинного оборудования.
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Несмотря на то, что ракетные атаки произошли месяц назад, процесс разборки завалов продлится еще по меньшей мере полтора месяца.
Компания «Центрэнерго» в настоящее время сотрудничает с партнерами из европейских стран для получения новых генераторов, трансформаторов и турбинного оборудования.
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Артем Кузьмин