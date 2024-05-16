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На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

16 мая 2024, 19:58
Фото: iStock/hxdyl

Фото: iStock/hxdyl

Почти 80 процентов оборудования на Трипольской и Змиевской тепловых электростанциях (ТЭС) было разрушено, сообщил технический директор компании «Центрэнерго» Евгений Гарькавый. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Гарькавый отметил, что необходимо убрать тысячи тонн бетонных обломков, при этом избегая повреждения оборудования, которое можно будет использовать в будущем.

Несмотря на то, что ракетные атаки произошли месяц назад, процесс разборки завалов продлится еще по меньшей мере полтора месяца.



Компания «Центрэнерго» в настоящее время сотрудничает с партнерами из европейских стран для получения новых генераторов, трансформаторов и турбинного оборудования.

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Украина упрекнула НАТО в серьезных проблемах на фронте
Роб Бауэр: ситуация на фронте крайне сложная, в том числе из-за задержки поставок
16 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/chameleonseye

Командование ВСУ сообщило НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок оружия.
Об этом на пресс-конференции после совещания в Брюсселе сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

По его словам, украинское командование сообщило начальникам генерального штаба стран альянса по закрытой связи об обстановке на поле боя. В частности они заявили, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Существенную роль в этом сыграли задержки поставок техники и оружия ВСУ.

Как отметил Роб Бауэр, оружие уже в пути на Украину и стране еще не поздно выиграть конфликт.

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Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

«21 день без еды и воды»: раненый российский боец рассказал о чуде на фронте
#всу
#нато
#техника
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ
16 мая 2024, 19:50

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации представило видеозаписи уничтожения командного пункта зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Согласно сообщению ведомства, удар по ранее разведанной позиции командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ был нанесен расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Вооруженных сил Российской Федерации.



По информации из сообщения, в результате атаки были уничтожены командный пункт бригады, а также склад боеприпасов, при этом погибли около 50 военнослужащих ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

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#вс рф
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«21 день без еды и воды»: раненый российский боец рассказал о чуде на фронте
16 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/zabelin

Раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды, пишут «Известия».
Боец рассказал, что попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска в феврале. Он получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. В ней он наложил на раны жгуты и повязки.

Там же военный нашел четыре банки тушенки и сухое пюре. Все это время он съедал по три-четыре ложки в день. Когда пошел снег, в минус 15 градусов мороза, боец собирал его и растапливал. Выбраться из ямы возможности не было из-за обстрелов украинской армии.

Запасы еды и воды закончились на 18 день. Также на улице не было снега и дождя. Однако на помощь военному подоспели российские бойцы, которые и обнаружили его в блиндаже.

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#военные
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В США назвали сроки падения Украины
Шаффер: Украина может пасть уже через три месяца
16 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина может потерпеть поражение на поле боя уже в ближайшие три месяца. Такое предположение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
«Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. Русские добились огромного прогресса», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он считает, что армии Украины не получится остановить продвижение российских войск. Киев падёт в любом случае, уверен экс-разведчик. При этом Шаффер отметил, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что неизбежное падение Украины произойдёт не ранее четвёртого ноября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.

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ВСУ применили новую бомбу при обстреле Макеевки
ДНР в СЦКК: ВСУ при впервые применили бомбу GLSDB в Макеевке
16 мая 2024, 18:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВСУ впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для обстрела Макеевки в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB», — говорится в сообщении СЦКК.

При этом уточняется, что данную бомбу можно выпускать из установок М142 HIMARS и М-270.

Уточняется, что на месте, которое атаковало ВСУ, нашли фрагменты от модуля планирования данной ракеты с соответствующей маркировкой. Кроме того, удалось обнаружить фрагменты двигателя ракеты, на которых сохранилась маркировка фирмы производителя, номера партии и даже даты выпуска.

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#ск
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Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard
16 мая 2024, 18:27

Фото: t.me/sashakots

На выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве герой России Иван Жарский пошутил, что во время спецоперации на Украине просто сидел за компьютером и занимался делами писаря, но на самом деле он уничтожил немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley, пишут «Известия».
Отвечая на вопросы журналистов о причинах присвоения ему звания Героя России, военный сказал, что получил его «за любовь к Родине».



Иван Жарский, которому сейчас 27 лет, принимал участие в спецоперации с самого начала. Его близкие узнали о его награждении из новостей.

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#вс рф
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Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом — видео
МО: расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом
16 мая 2024, 17:56

Фото: t.me/sashakots

Расчет ОТРК «Искандер» одним ударом ликвидировал командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всё произошло в Харьковской области.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщал, что ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Сообщалось, что при ударе ликвидировано до 35 человек личного состава ВСУ, включая командование бригады, и около 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.

По предварительным данным, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.

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#склад
#всу
#вс рф
#удар
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Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир»
Зеленский: В том, что происходит вокруг Харькова, есть вина всего мира
16 мая 2024, 17:25

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/zelenskii-pribil-v-harkov-i-priznal-tyazhyoluyu-situatsiyu-dlya-vsu-v-regione/

Владимир Зеленский свалил ответственность за сложную обстановку вокруг Харькова на «весь мир».
В интервью телеканалу ABC он отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев.

Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ранее признал, что оперативная обстановка на харьковском направлении сложная, и отметил «тактический успех» российских войск.

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#сша
#интервью
#всу
#зеленский
#Харьков
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ВС РФ ракетным ударом «Искандера» уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области
16 мая 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
По предварительной информации, ликвидировано до 35 человек личного состава, включая командование бригады, до 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.

При этом известно, что под российский удар попала централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.

По данным издания, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.

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#военные
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#кадры
#всу
#удар
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