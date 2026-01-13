Генштаб Великобритании назвал условия отправки своих военных на Украину

13 января 2026, 06:56

Фото: iStock/Arseniy45

Британские военные не отправятся на Украину, если не будут находится в безопасности на местах несения службы. Об этом рассказал начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон.





Специалист ответил на вопрос депутата Палаты общин парламента от Консервативной партии Джесси Нормана. Парламентарий поинтересовался, будут ли предоставлены какие-то гарантии безопасности для солдат в случае их отправки на Украину.



«Задача военного командования при принятии решений при поддержке министров состоит в том, чтобы оценить уровень опасности и убедиться, что преимущества от развертывания [войск] перевешивают любые возможные риски», — приводит слова Найтона Sky News.