Генштаб ВСУ перебросил спецназ в Сумскую область
ТАСС: украинское командование отправило в Сумскую область спецназ ГПСУ
Генштаб ВСУ перебросил в Краснопольский район Сумской области спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
По словам собеседника агентства, за сутки в Краснопольском районе украинская армия провела одну контратаку с использованием бронетехники. Попытка успехом не увенчалась: противник с потерями отошёл на исходные позиции.
По данным издания, в контрнаступательной операции ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады теробороны на боевых бронированных машинах. Поддержку им оказывали военнослужащие-связисты и специалисты ПВО 96-й зенитной ракетной бригады.
«Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — добавил собеседник агентстваНапомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.