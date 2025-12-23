23 декабря 2025, 06:57

ТАСС: украинское командование отправило в Сумскую область спецназ ГПСУ

Фото: iStock/zabelin

Генштаб ВСУ перебросил в Краснопольский район Сумской области спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.





По словам собеседника агентства, за сутки в Краснопольском районе украинская армия провела одну контратаку с использованием бронетехники. Попытка успехом не увенчалась: противник с потерями отошёл на исходные позиции.



По данным издания, в контрнаступательной операции ВСУ задействовали две штурмовые группы 119-й отдельной бригады теробороны на боевых бронированных машинах. Поддержку им оказывали военнослужащие-связисты и специалисты ПВО 96-й зенитной ракетной бригады.



«Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ ГПСУ», — добавил собеседник агентства