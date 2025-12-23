Слюсарь озвучил последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

23 декабря 2025, 06:38

Слюсарь: беспилотники ВСУ сбили в восьми районах Ростовской области

Фото: iStock/Standart

Очередную атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область отразила система противовоздушной обороны. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.





По его словам, ночью БПЛА пытались ударить по объектам в Усть-Донецком, Константиновском, Чертковском, Октябрьском сельском, Аксайском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Дубовском районах. В результате отражения атаки никто из мирных жителей не пострадал.



«В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв. м. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна», — рассказал Слюсарь.