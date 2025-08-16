Достижения.рф

ВС РФ освободили по одному населённому пункту в ДНР и Днепропетровской области

МО РФ: освобождёны Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль населённые пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.



Речь идёт о Колодезях в ДНР. Посёлок был освобождён благодаря активным наступательным действиям бойцов группировки войск «Запад».

Также ВС РФ завершили освобождение Вороного в Днепропетровской области. Контроль над населённым пунктом был взят военнослужащими «Восточной» группировки войск.

Кроме того, в сводке оборонного ведомства указано, что ВСУ за сутки потеряли 1315 военнослужащих в зоне СВО. Также за минувший день силы ПВО уничтожили пять управляемых авиабомб и 169 беспилотников самолётного типа.

Анастасия Чинкова

