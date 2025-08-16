ВС РФ освободили по одному населённому пункту в ДНР и Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль населённые пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Речь идёт о Колодезях в ДНР. Посёлок был освобождён благодаря активным наступательным действиям бойцов группировки войск «Запад».
Также ВС РФ завершили освобождение Вороного в Днепропетровской области. Контроль над населённым пунктом был взят военнослужащими «Восточной» группировки войск.
Кроме того, в сводке оборонного ведомства указано, что ВСУ за сутки потеряли 1315 военнослужащих в зоне СВО. Также за минувший день силы ПВО уничтожили пять управляемых авиабомб и 169 беспилотников самолётного типа.
