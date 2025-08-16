ВС РФ освободили по одному населённому пункту в ДНР и Днепропетровской области

16 августа 2025, 12:23

МО РФ: освобождёны Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль населённые пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.