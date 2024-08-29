Минобороны США не ответило на вопрос о крушении F-16 на Украине

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В Министерстве обороны США отказались комментировать первое крушение американского истребителя F-16 на Украине. Пентагон рекомендовал переадресовать этот вопрос к украинским властям.
«По данному вопросу просим вас обратиться к властям Украины» – передает 29 августа официальный комментарий ведомства ТАСС.
О крушении американского самолета 26 августа сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию США. При этом СМИ уточнили, что истребитель упал из-за ошибки пилота, а не в результате атаки Вооруженных сил России.
О падении F-16 также заявляли украинские политики. По данным киевских властей, в результате крушения по гиб пилот – подполковник авиации Украины Алексей Месь
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