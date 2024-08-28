Появилась информация о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ

Фото: istockphoto/Milous
Первый F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому в Хмельницкой области во время удара по аэродрому Староконстантинов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.
По данным источника канала, сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по этому аэродрому. Сообщается, что именно там находились переданные западными странами истребители.
Сразу после удара они поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. После чего они приняли решение вернуться в Староконстанинов, однако военными ВС РФ был нанесен повторный удар в результате которого и мог быть подбит F-16.
Источник уточнил, что информация сейчас проверяется. По его словам, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS
ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
По данным источника канала, сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по этому аэродрому. Сообщается, что именно там находились переданные западными странами истребители.
Сразу после удара они поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. После чего они приняли решение вернуться в Староконстанинов, однако военными ВС РФ был нанесен повторный удар в результате которого и мог быть подбит F-16.
Источник уточнил, что информация сейчас проверяется. По его словам, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS
ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
Дарья Осипова