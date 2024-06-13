Фото: istockphoto/Sergii Zyskо
Красивые кадры уничтожения дрона-камикадзе боевиков ВСУ над Ярославлем опубликованы Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские националисты получили разрешение от США бить поставляемым оружием по российским территориям. Российские войска продвигаются под Харьковом, планомерно уничтожая боевиков ВСУ, которые не стесняются бить по мирным гражданам.
Недружественные к РФ страны помогают киевскому режиму, предоставляя финансовую и военную поддержку радикалам. Так, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не считает удары по России со стороны ВСУ эскалацией конфликта.
Более того, коллективный Запад считает, что у Киева есть право на самооборону и винит российскую сторону в начале боевых действий.
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Недружественные к РФ страны помогают киевскому режиму, предоставляя финансовую и военную поддержку радикалам. Так, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не считает удары по России со стороны ВСУ эскалацией конфликта.
Более того, коллективный Запад считает, что у Киева есть право на самооборону и винит российскую сторону в начале боевых действий.
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Никита Кротов