Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ

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Военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Об этом рассказал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец в беседе с ТАСС.
Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.
Как отметил Перец, о задачах солдат ВСУ говорили показания пленных.
В апреле ВС РФ освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с изданием заявил, то освобождение села приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом украиснких войск на южнодонецком направлении.
Ранее пасынок главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Им безразлично: мирный человек или нет», — пояснил военный.
Как отметил Перец, о задачах солдат ВСУ говорили показания пленных.
В апреле ВС РФ освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с изданием заявил, то освобождение села приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом украиснких войск на южнодонецком направлении.
Ранее пасынок главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак