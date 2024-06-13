Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ

Военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Об этом рассказал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец в беседе с ТАСС.