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Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на Торецком направлении

08 октября 2024, 02:45

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины признал сложную обстановку для украинских войск на Торецком направлении.
Российские силы достигли восточных окраин города, что привело к ожесточённым боям, сообщает украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на официальных представителей ВСУ.

«Самая напряжённая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом городе, и ситуация остаётся крайне нестабильной, сражения происходят буквально за каждый подъезд», — заявила спикер Луганского оперативного командования Анастасия Бобовникова.



По её словам, российские войска вошли на восточную окраину Торецка и продвинулись вдоль улицы Центральной в направлении одноименной шахты.Ранее российские силы заняли Угледар, который является важным стратегическим узловым пунктом в зоне спецоперации. В ответ украинские войска отступили, чтобы сохранить личный состав, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что намерен сосредоточиться на удержании текущих позиций, а не на возвращении утраченных территорий.

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РИА: Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда
08 октября 2024, 01:22

Фото: istock/Mikhail Strogalev

Литовские власти приняли решение передать Украине пять камуфляжных штанов, изъятых из почтового вагона поезда, следовавшего по маршруту Калининград — Москва.
Об этом сообщила таможенная служба Литвы на своем официальном сайте.

«Во время досмотра почтового вагона поезда Калининград-Москва были обнаружены и изъяты пять единиц камуфляжных брюк, которые предположительно могут быть связаны с военной амуницией», — говорится в сообщении. Конфискованные штаны будут переданы Украине в качестве символической поддержки.
Напомним, в конце сентября литовские таможенники также конфисковали маскировочные сети из этого же маршрута.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.

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В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника
08 октября 2024, 01:06

Фото: istock/ANGHI

В Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел на Екатерининской площади, где ранее был демонтирован памятник основательнице города. Женщина попыталась разместить флаг России на пустующем постаменте, однако была задержана полицией. Ранее снос памятников, связанных с российскими историческими деятелями, вызвал волну протестов среди местных жителей.

Напомним, выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале. Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.

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Стало известна тема закрытых переговоров в Киеве
FT: в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче пятой части территорий Украины
07 октября 2024, 22:43

Фото: istockphoto/DmyTo

В Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ.
По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.
«За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины», — пишут в статье.
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Зеленский раскрыл детали своей работы над «планом победы»
Зеленский: украинский план победы будет усовершенствованным и публичным
07 октября 2024, 21:41

Украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая. Его цитирует издание «Страна.ua».
«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал глава киевского режима.

Он добавил, что находится в ожидании обратной связи от команды в США, которая работает над политической и военной частями плана.

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку выборы в стране отменены. Если исходить из конституции республики, действующие полномочия сейчас формально принадлежат Верховной раде.

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Стало известно об отчаянном плане Киева перевернуть ход СВО
Эксперт Тихачек: рост дезертирства в ВСУ связан с ускоренной мобилизацией Киева
07 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Ускоренная мобилизация на Украине вызвала рост дезертирства в ВСУ, а также увеличила сдачу в плен. Об этом пишет издание Parlamentní listy, ссылаясь на эксперта Доминика Тихачека. Он отметил, что новобранцы не собираются умирать из-за того, что у них толком нет подготовки.
«Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего они просто бегут и скрываются. <…> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки «залепить» дыры «элитными» подразделениями. А иначе фронт не удержать», — пояснил Тихачек.
Он резюмировал, что украинские военачальники сделали ставку на мобилизацию, которая не сыграла, так еще и моральный дух боевиков падает резко и с огромной скоростью.

Ранее британский аналитик Меркурис рассказывал, в чем признались украинские военные на передовой.

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На Западе поражены откровениями ВСУ о ходе СВО
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ соглашаются, что Киев движется к поражению
07 октября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ на передовой соглашаются, что их ждет полное поражение на фронте. Об этом у себя на YouTube-канале рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — прокомментировал Меркурис.
Он отметил, украинские военные прекрасно понимают, что ВС РФ гораздо лучше умеют воевать. Украина, подчеркивает эксперт, является слабой по сравнению с Россией, у которой лучше тактика, оборудование и связь, заключил британец.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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МИД РФ призвал Запад не играть с огнем и не рушить режим на запрет химоружия
07 октября 2024, 21:18

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия призывает Запад в лице США и их союзников не играть с огнем, чтобы не разрушить окончательно Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводят на сайте внешнеполитического ведомства.
«Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций под чужим флагом. <...> Предупреждаем Вашингтон и сателлитов не играть с огнем, дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО», — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что информация о работе Киева с исламистами на Ближнем Востоке и в Африке говорят о том, что химический терроризм — действительно существующая угроза, которая исходит от украинских спецслужб.
Захарова добавила, что Москва по-прежнему будет следить за нарушениями КЗХО со стороны ВСУ, а виновных будет ждать наказание.

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Эксперт оценил цель Киева разрушить Крымский мост
Эксперт Леонков: у Киева идея фикс цель разрушить Крымский мост
07 октября 2024, 19:52

Фото: istockphoto/Apriori1

Цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется. Такое мнение в беседе с журналистами «Ленты.ру» выразил военный аналитик Алексей Леонков. Специалист считает, что британская сторона поддерживает план Киева, но нет возможности воплотить его в реальность.
«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия», — прокомментировал собеседник издания.
Он добавил, что в Соединенном Королевстве вполне могут использовать Украину для осуществления с ее помощью какой-нибудь очередной авантюры. Леонков резюмировал — нельзя исключать и тот вариант, что у Великобритании нет экспортного варианта ракет Storm Shadow, с чем и связано некое затишье.

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#мир
#украина
#крымский мост
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#сво
#россия
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В МИД РФ заявили о систематическом применении ВСУ химикатов
Дипломат Захарова: ВСУ систематически применяют химикаты против ВС РФ
07 октября 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Боевики ВСУ продолжают использовать химоружие против ВС РФ, горадминистрации и мирных граждан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В частности, речь идет о серной кислоте, селитре, хлоре, аммиаке, хлорпикрине и других веществах.
«Украинские вооружённые формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (…) против подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации», — гласит комментарий Захаровой.
Она отметила попустительство западных союзников киевского режима, которые позволяют это делать и покровительствуют неонацистам. Захарова резюмировала, что у Киева развязаны руки, чтобы совершать преступления с использованием химикатов, и виной тому — безнаказанность.

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#мид рф
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