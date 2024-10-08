Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на Торецком направлении

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины признал сложную обстановку для украинских войск на Торецком направлении.
Российские силы достигли восточных окраин города, что привело к ожесточённым боям, сообщает украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на официальных представителей ВСУ.
По её словам, российские войска вошли на восточную окраину Торецка и продвинулись вдоль улицы Центральной в направлении одноименной шахты.Ранее российские силы заняли Угледар, который является важным стратегическим узловым пунктом в зоне спецоперации. В ответ украинские войска отступили, чтобы сохранить личный состав, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что намерен сосредоточиться на удержании текущих позиций, а не на возвращении утраченных территорий.
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«Самая напряжённая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом городе, и ситуация остаётся крайне нестабильной, сражения происходят буквально за каждый подъезд», — заявила спикер Луганского оперативного командования Анастасия Бобовникова.
По её словам, российские войска вошли на восточную окраину Торецка и продвинулись вдоль улицы Центральной в направлении одноименной шахты.Ранее российские силы заняли Угледар, который является важным стратегическим узловым пунктом в зоне спецоперации. В ответ украинские войска отступили, чтобы сохранить личный состав, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что намерен сосредоточиться на удержании текущих позиций, а не на возвращении утраченных территорий.
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Елена Перлова