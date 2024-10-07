Украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая. Его цитирует издание «Страна.ua».
«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал глава киевского режима.
Он добавил, что находится в ожидании обратной связи от команды в США, которая работает над политической и военной частями плана.
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку выборы в стране отменены. Если исходить из конституции республики, действующие полномочия сейчас формально принадлежат Верховной раде.
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