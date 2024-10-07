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Зеленский раскрыл детали своей работы над «планом победы»

Зеленский: украинский план победы будет усовершенствованным и публичным
07 октября 2024, 21:41

Украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая. Его цитирует издание «Страна.ua».
«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал глава киевского режима.

Он добавил, что находится в ожидании обратной связи от команды в США, которая работает над политической и военной частями плана.



Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку выборы в стране отменены. Если исходить из конституции республики, действующие полномочия сейчас формально принадлежат Верховной раде.

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#украина
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#россия
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#киев
Стало известно об отчаянном плане Киева перевернуть ход СВО
Эксперт Тихачек: рост дезертирства в ВСУ связан с ускоренной мобилизацией Киева
07 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Ускоренная мобилизация на Украине вызвала рост дезертирства в ВСУ, а также увеличила сдачу в плен. Об этом пишет издание Parlamentní listy, ссылаясь на эксперта Доминика Тихачека. Он отметил, что новобранцы не собираются умирать из-за того, что у них толком нет подготовки.
«Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего они просто бегут и скрываются. <…> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки «залепить» дыры «элитными» подразделениями. А иначе фронт не удержать», — пояснил Тихачек.
Он резюмировал, что украинские военачальники сделали ставку на мобилизацию, которая не сыграла, так еще и моральный дух боевиков падает резко и с огромной скоростью.

Ранее британский аналитик Меркурис рассказывал, в чем признались украинские военные на передовой.

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#сво
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На Западе поражены откровениями ВСУ о ходе СВО
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ соглашаются, что Киев движется к поражению
07 октября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ на передовой соглашаются, что их ждет полное поражение на фронте. Об этом у себя на YouTube-канале рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — прокомментировал Меркурис.
Он отметил, украинские военные прекрасно понимают, что ВС РФ гораздо лучше умеют воевать. Украина, подчеркивает эксперт, является слабой по сравнению с Россией, у которой лучше тактика, оборудование и связь, заключил британец.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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МИД РФ призвал Запад не играть с огнем и не рушить режим на запрет химоружия
07 октября 2024, 21:18

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия призывает Запад в лице США и их союзников не играть с огнем, чтобы не разрушить окончательно Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводят на сайте внешнеполитического ведомства.
«Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в желании добиться заявленного «стратегического поражения» России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций под чужим флагом. <...> Предупреждаем Вашингтон и сателлитов не играть с огнем, дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО», — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что информация о работе Киева с исламистами на Ближнем Востоке и в Африке говорят о том, что химический терроризм — действительно существующая угроза, которая исходит от украинских спецслужб.
Захарова добавила, что Москва по-прежнему будет следить за нарушениями КЗХО со стороны ВСУ, а виновных будет ждать наказание.

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Эксперт оценил цель Киева разрушить Крымский мост
Эксперт Леонков: у Киева идея фикс цель разрушить Крымский мост
07 октября 2024, 19:52

Фото: istockphoto/Apriori1

Цель киевского режима по разрушению Крымского моста является идеей фикс, и он от нее не откажется. Такое мнение в беседе с журналистами «Ленты.ру» выразил военный аналитик Алексей Леонков. Специалист считает, что британская сторона поддерживает план Киева, но нет возможности воплотить его в реальность.
«У них это как идея фикс — реализовать любой ценой. Они ищут способы, они пытались надавить на США, чтобы те дали разрешение бить дальнобойными ракетами, и на некоторые европейские страны, такие как Франция и Германия», — прокомментировал собеседник издания.
Он добавил, что в Соединенном Королевстве вполне могут использовать Украину для осуществления с ее помощью какой-нибудь очередной авантюры. Леонков резюмировал — нельзя исключать и тот вариант, что у Великобритании нет экспортного варианта ракет Storm Shadow, с чем и связано некое затишье.

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#мир
#украина
#крымский мост
#война
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#россия
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В МИД РФ заявили о систематическом применении ВСУ химикатов
Дипломат Захарова: ВСУ систематически применяют химикаты против ВС РФ
07 октября 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Боевики ВСУ продолжают использовать химоружие против ВС РФ, горадминистрации и мирных граждан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В частности, речь идет о серной кислоте, селитре, хлоре, аммиаке, хлорпикрине и других веществах.
«Украинские вооружённые формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (…) против подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации», — гласит комментарий Захаровой.
Она отметила попустительство западных союзников киевского режима, которые позволяют это делать и покровительствуют неонацистам. Захарова резюмировала, что у Киева развязаны руки, чтобы совершать преступления с использованием химикатов, и виной тому — безнаказанность.

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#вс рф
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В США Украине предложили отказаться от членства в НАТО
TAC: Украине нужно отказаться от новых территорий РФ и членства в НАТО
07 октября 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киеву следует отказаться от новых российских территорий, а также от членства в НАТО. Об этом сообщает издание The American Conservative, ссылаясь на кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джея Ди Вэнса.
Он уточнил, что такие шаги снизят эскалацию конфликта, экономическую нагрузку на Запад и поспособствуют урегулированию кризиса на Украине.

Вэнс добавил, что затраты, которые несут Европа и США, неприемлемы и для тех, и для других, а восстановление украинской республики должно лечь на плечи Германии.

Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине лишь продлевают конфликт, но не решают его. Подчеркивалось, что оружейные грузы для киевского режима будут законной целью для ВС РФ.

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Литовкин: изучение обломков российского БПЛА «Охотник» не принесет пользы США
07 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/vadimrysev

Изучение обломков российского тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» не принесет пользы США, так как эти беспилотники применяются не так часто, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru. По его словам, единственное, что смогут сделать американцы — «погреть самолюбие».
Он также отметил, что специалисты смогут лишь узнать из чего состоит корпус российского беспилотника и как работают его датчики.
«Поскольку эти беспилотники у нас в единственном количестве и не так часто применяются на поле боя, особой пользы это им не принесет. Ну так, самолюбие погреет», — пояснил Литовкин.
Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявлял, что обломки «Охотника» станут ценной находкой для США. По его словам, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр.

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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на всей линии фронта
07 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Генштаб ВСУ заявил, что обстановка на всей линии боевого столкновения остается напряженной, однако тяжелее всего украинским военным приходится на четырех направлениях.
«Ситуация на фронте остается напряженной. Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском) и кураховском направлениях», — говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Ранее украинский Генштаб уже был вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.

При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.

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В США спрогнозировали дальнейшую судьбу Украины в ходе СВО
Аналитик Дэвис: ВСУ не удержат фронт в его текущих границах
07 октября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Боевики ВСУ проиграют в противостоянии с Россией в любом случае и даже не удержат позиций на линии фронта. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works выразил офицер американских ВС в отставке Дэниел Дэвис.
«Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути», — прокомментировал собеседник.
Аналитик добавил, что остается лишь гадать, по какому пути пойдет российская сторона: постепенно уничтожит оставшихся украинских боевиков или будет стремительно прорываться по всему фронту.

«Оба варианта возможны. <…> Но независимо от того, какой курс они выберут, они выиграют», — заключил эксперт.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье в Курской области.

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#всу
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