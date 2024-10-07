Зеленский раскрыл детали своей работы над «планом победы»

Ускоренная мобилизация на Украине вызвала рост дезертирства в ВСУ, а также увеличила сдачу в плен. Об этом пишет издание Parlamentní listy, ссылаясь на эксперта Доминика Тихачека. Он отметил, что новобранцы не собираются умирать из-за того, что у них толком нет подготовки.